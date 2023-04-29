29 апреля 2023
28 апреля 2023

Челябинцы нашли за школой урну с прахом. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Обстановка на челябинских муниципальных кладбищах во время родительского дня. Челябинск, днд, полиция, митрофановское кладбище
Озерчане разыскивают родственников человека, чье имя выбито на урне с прахом Фото:

Жители Озерска (Челябинская область) обнаружили за школой №37 урну с человеческим прахом. Рядом в мешке были найдены личные вещи, сообщили очевидцы в соцсетях.

«За школой №37 найдена урна с прахом человека. Дата смерти — 17 февраля 2022 года. Личные вещи лежали рядом в черном атласном мешке», — сообщается в паблике «Семенова 15, город Озерск» в соцсети «ВКонтакте».

Горожане, обнаружившие находки, разыскивают родственников усопшего. Они планируют обратится в правоохранительные органы. Редакция URA.RU обратилась за комментарием в полицию.

Обновление от 18:30. В пресс-службе ГУ МВД факт подтвердили. «В настоящее время сотрудники полиции устанавливают родственников, чтобы передать им найденный предмет. Вместе с тем будут выясняться обстоятельства случившегося», — пояснили там.

В Озерске нашли урну с прахом за школой №37 - фото
Рядом с урной был обнаружен мешок с личными вещами

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Жители Озерска (Челябинская область) обнаружили за школой №37 урну с человеческим прахом. Рядом в мешке были найдены личные вещи, сообщили очевидцы в соцсетях. «За школой №37 найдена урна с прахом человека. Дата смерти — 17 февраля 2022 года. Личные вещи лежали рядом в черном атласном мешке», — сообщается в паблике «Семенова 15, город Озерск» в соцсети «ВКонтакте». Горожане, обнаружившие находки, разыскивают родственников усопшего. Они планируют обратится в правоохранительные органы. Редакция URA.RU обратилась за комментарием в полицию. Обновление от 18:30. В пресс-службе ГУ МВД факт подтвердили. «В настоящее время сотрудники полиции устанавливают родственников, чтобы передать им найденный предмет. Вместе с тем будут выясняться обстоятельства случившегося», — пояснили там.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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