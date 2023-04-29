Жители Озерска (Челябинская область) обнаружили за школой №37 урну с человеческим прахом. Рядом в мешке были найдены личные вещи, сообщили очевидцы в соцсетях.
«За школой №37 найдена урна с прахом человека. Дата смерти — 17 февраля 2022 года. Личные вещи лежали рядом в черном атласном мешке», — сообщается в паблике «Семенова 15, город Озерск» в соцсети «ВКонтакте».
Горожане, обнаружившие находки, разыскивают родственников усопшего. Они планируют обратится в правоохранительные органы. Редакция URA.RU обратилась за комментарием в полицию.
Обновление от 18:30. В пресс-службе ГУ МВД факт подтвердили. «В настоящее время сотрудники полиции устанавливают родственников, чтобы передать им найденный предмет. Вместе с тем будут выясняться обстоятельства случившегося», — пояснили там.
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