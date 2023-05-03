Депутат завербовал топ-чиновницу в борьбе за район Екатеринбурга

Алексей Вихарев — один из фронтменов думы — может усилиться по итогам выборов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Депутат гордумы Екатеринбурга Алексей Вихарев сделал важный тактический ход в борьбе за контроль над Орджоникидзевским районом. Он, по данным URA.RU, добился лояльности начальника местного отдела образования Елены Яровиковой, которая, хоть и подчиняется мэрии, вместе с директорами школ могла сыграть на стороне главного оппонента Вихарева, спикера думы Игоря Володина (фракция миллиардера Виталия Кочеткова).

Условия неформального соглашения пока неизвестны. «Яровикова в начале мая вернулась из отпуска и тут же направила директорам школ установки, что голосовать нужно за Вихарева и других согласованных губернатором кандидатов. С педагогами уже проводят инструктажи и дают понять — голосовать на праймериз „Единой России“ (пройдут в электронной форме — прим. ред.) предстоит под надзором», — поделился источник в мэрии.

Получить комментарий самого Вихарева к моменту публикации не удалось. Как писало URA.RU, по указанию губернатора в Орджоникидзевском районе админресурс на праймериз получат сам Вихарев (округ №19), Володин (№18), связанные с РМК Владислав Овчинников (№17) и Алексей Шестаков (№16), а также близкий к Володину и Кочеткову депутат Владимир Стругов (№20).

Считается, что, если в районе победят все промэрские кандидаты, влияние Володина на территорию ослабнет, а Вихарев, наоборот, серьезно усилится. Поэтому спикер думы против Шестакова на праймериз ЕР выдвинул главу районного профсоюза педагогов Светлану Даниленко, а против Овчинникова — своего помощника Евгения Суханова. Против самого Вихарева Володин и Кочетков будут поддерживать действующего депутата Тимофея Жукова. Таким образом, для администраторов кампании Орджоникидзевский район — самый проблемный.