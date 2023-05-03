В Екатеринбурге оборудуют класс с симуляторами по обучению операторов дронов

04 мая 2023 в 13:51 Размер текста - 17 +

На базе учебного центра «Восточный» свердловского ДОСААФ появится класс для обучения операторов дронов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU На базе учебного центра «Восточный» свердловского ДОСААФ появится специализированный класс, оборудованный симуляторами и другим оборудованием для обучения операторов беспилотников. Об этом URA.RU рассказал начальник отдела подготовки специалистов регионального отделения ДОСААФ России Свердловской области Александр Семушин. «Нам выделили кабинет под обучение операторов беспилотников. Туда поставят компьютеры, симуляторы, будет проводиться первоначальное обучение. Также мы заключили договор с профильной фирмой, и нам предоставят преподавателя, который обучит [управлению дронами] наших инструкторов», — рассказал Семушин. На базе УЦ «Восточный» будут давать первоначальную подготовку, а по итогу выпускники получат военно-учетную специальность. В ДОСААФ уже учат операторов беспилотников, но им преподают не отдельный курс. Навыкам обучают тех, кто пришел учиться на парашютистов или связистов. Ранее URA.RU сообщало, что в ДОСААФ научили управлять беспилотниками 50 человек. Это были мобилизованные граждане.

На базе учебного центра «Восточный» свердловского ДОСААФ появится специализированный класс, оборудованный симуляторами и другим оборудованием для обучения операторов беспилотников. Об этом URA.RU рассказал начальник отдела подготовки специалистов регионального отделения ДОСААФ России Свердловской области Александр Семушин. «Нам выделили кабинет под обучение операторов беспилотников. Туда поставят компьютеры, симуляторы, будет проводиться первоначальное обучение. Также мы заключили договор с профильной фирмой, и нам предоставят преподавателя, который обучит [управлению дронами] наших инструкторов», — рассказал Семушин. На базе УЦ «Восточный» будут давать первоначальную подготовку, а по итогу выпускники получат военно-учетную специальность. В ДОСААФ уже учат операторов беспилотников, но им преподают не отдельный курс. Навыкам обучают тех, кто пришел учиться на парашютистов или связистов. Ранее URA.RU сообщало, что в ДОСААФ научили управлять беспилотниками 50 человек. Это были мобилизованные граждане.