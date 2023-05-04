04 мая 2023

В Магнитогорске продают за 45 миллионов недостроенный элитный ресторан. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Корпоративный сбор URA.RU  отель Азимут. Кольцово, кафе, бронь, стол в ресторане, севировка
Новый владелец может продолжить начатую идею или перепрофилировать помещение Фото:

В Магнитогорске Челябинской области выставили на продажу за 45 миллионов рублей недостроенный трехэтажный элитный ресторан. Сообщение появилось на популярном сайте объявлений.

«В центре исторической части Ленинского района (район ресторана Джага Джага), продается уникальный объект на земельном участке 1000 кв. м. (в собственности). Строился по индивидуальному проекту Московских архитекторов», — указано в объявлении на сайте «Авито».

К объекту по улице Набережная, 3А подведены все коммуникации: вода, газ, электричество. Предполагалось, что в нем будет находиться 3-этажный элитный ресторан. Новый владелец может либо продолжить начатую идею, либо перепрофилировать помещение в личный особняк, медицинский центр или что-то другое.

Ранее в Магнитогорске выставили на продажу за 38 миллионов рублей отель на улице Краснофлотской. Дом имеет 14 меблированных студий с балконами. Находится на оживленной улице рядом с остановкой общественного транспорта.

Объект находится на улице Набережная
Объект находится на улице Набережная

Внутри планировалось размещение элитного этнического ресторана
Внутри планировалось размещение элитного этнического ресторана

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В Магнитогорске Челябинской области выставили на продажу за 45 миллионов рублей недостроенный трехэтажный элитный ресторан. Сообщение появилось на популярном сайте объявлений. «В центре исторической части Ленинского района (район ресторана Джага Джага), продается уникальный объект на земельном участке 1000 кв. м. (в собственности). Строился по индивидуальному проекту Московских архитекторов», — указано в объявлении на сайте «Авито». К объекту по улице Набережная, 3А подведены все коммуникации: вода, газ, электричество. Предполагалось, что в нем будет находиться 3-этажный элитный ресторан. Новый владелец может либо продолжить начатую идею, либо перепрофилировать помещение в личный особняк, медицинский центр или что-то другое. Ранее в Магнитогорске выставили на продажу за 38 миллионов рублей отель на улице Краснофлотской. Дом имеет 14 меблированных студий с балконами. Находится на оживленной улице рядом с остановкой общественного транспорта.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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