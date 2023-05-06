Банный комплекс расположенный в хорошей локации Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В Челябинске в поселке Шершни продают сауну за 40 миллионов рублей. Сообщение о продаже появилось на популярном сайте объявлений.

«Продается банный комплекс за 40 миллионов рублей. Расположен в хорошей локации с действующей клиентской базой, работающий круглосуточно. Общей площадью 400 м². 4 зала — оформленные в разных стилях по дизайн проекту с бассейнами, комнатами отдыха, саунами, интернет телевидением и индивидуальными мангальными зонами», — указано в объявлении на сайте «Авито».

Сауна продается вместе со всем оборудованием, мебелью, техникой и даже посудой. Комплекс имеет свою котельную на газу. Также оборудован системой видеонаблюдения и парковкой. Есть возможность организовать в здании свою кухню.

Сауна находится в поселке Шершни по улице Трактовая, 32. До центра Челябинска на машине можно доехать за пять минут.

Ранее в Магнитогорске по улице Набережная, 3А был выставлен на продажу недостроенный элитный ресторан. Объект продают за 45 миллионов рублей. Здание строилось по индивидуальному проекту московских архитекторов.

Сообщение о продаже сауны появилось на популярном сайте объявлений Скрин с сайта объявлений «Авито»