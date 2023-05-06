06 мая 2023
05 мая 2023

В Челябинске продают сауну за 40 миллионов. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Отель «Резиденция» при Ельцин Центре. Екатеринбург, сауна, душевая
Банный комплекс расположенный в хорошей локации Фото:

В Челябинске в поселке Шершни продают сауну за 40 миллионов рублей. Сообщение о продаже появилось на популярном сайте объявлений.

«Продается банный комплекс за 40 миллионов рублей. Расположен в хорошей локации с действующей клиентской базой, работающий круглосуточно. Общей площадью 400 м². 4 зала — оформленные в разных стилях по дизайн проекту с бассейнами, комнатами отдыха, саунами, интернет телевидением и индивидуальными мангальными зонами», — указано в объявлении на сайте «Авито».

Сауна продается вместе со всем оборудованием, мебелью, техникой и даже посудой. Комплекс имеет свою котельную на газу. Также оборудован системой видеонаблюдения и парковкой. Есть возможность организовать в здании свою кухню.

Сауна находится в поселке Шершни по улице Трактовая, 32. До центра Челябинска на машине можно доехать за пять минут.

Ранее в Магнитогорске по улице Набережная, 3А был выставлен на продажу недостроенный элитный ресторан. Объект продают за 45 миллионов рублей. Здание строилось по индивидуальному проекту московских архитекторов.

Сообщение о продаже сауны появилось на популярном сайте объявлений
Сообщение о продаже сауны появилось на популярном сайте объявлений
В банном комплексе есть зона отдыха
В банном комплексе есть зона отдыха

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В Челябинске в поселке Шершни продают сауну за 40 миллионов рублей. Сообщение о продаже появилось на популярном сайте объявлений. «Продается банный комплекс за 40 миллионов рублей. Расположен в хорошей локации с действующей клиентской базой, работающий круглосуточно. Общей площадью 400 м². 4 зала — оформленные в разных стилях по дизайн проекту с бассейнами, комнатами отдыха, саунами, интернет телевидением и индивидуальными мангальными зонами», — указано в объявлении на сайте «Авито». Сауна продается вместе со всем оборудованием, мебелью, техникой и даже посудой. Комплекс имеет свою котельную на газу. Также оборудован системой видеонаблюдения и парковкой. Есть возможность организовать в здании свою кухню. Сауна находится в поселке Шершни по улице Трактовая, 32. До центра Челябинска на машине можно доехать за пять минут. Ранее в Магнитогорске по улице Набережная, 3А был выставлен на продажу недостроенный элитный ресторан. Объект продают за 45 миллионов рублей. Здание строилось по индивидуальному проекту московских архитекторов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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