В Челябинске будут судить директора организации, работники которой погибли на свинокомплексе

Уголовное дело в отношении директора компании «Аквамарин» направлено в суд Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

В Челябинской области в суд направлено уголовное дело, заведенное на директора организации «Аквамарин», сотрудники которой погибли при выполнении работ на свинокомплексе. Об этом URA.RU сообщили 10 мая в пресс-службе прокуратуры региона.

«Прокуратура Красноармейского района направила в суд уголовное дело в отношении директора ООО „Аквамарин“. Она обвиняется по ч. 3 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, совершенное лицом, на которое возложены обязанности по их соблюдению, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц)», — уточнили в пресс-службе.

Сотрудники «Аквамарин» погибли, когда выполняли уборку помещений цеха ООО «Родниковский свинокомплекс». Два работника спустились в подвал, где было низкое содержание кислорода, без средств индивидуальной защиты и умерли от асфиксии (удушения).