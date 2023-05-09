09 мая 2023

В Челябинске будут судить директора организации, работники которой погибли на свинокомплексе

© Служба новостей «URA.RU»
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Уголовное дело в отношении директора компании «Аквамарин» направлено в суд Фото:

В Челябинской области в суд направлено уголовное дело, заведенное на директора организации «Аквамарин», сотрудники которой погибли при выполнении работ на свинокомплексе. Об этом URA.RU сообщили 10 мая в пресс-службе прокуратуры региона.

«Прокуратура Красноармейского района направила в суд уголовное дело в отношении директора ООО „Аквамарин“. Она обвиняется по ч. 3 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, совершенное лицом, на которое возложены обязанности по их соблюдению, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц)», — уточнили в пресс-службе.

Сотрудники «Аквамарин» погибли, когда выполняли уборку помещений цеха ООО «Родниковский свинокомплекс». Два работника спустились в подвал, где было низкое содержание кислорода, без средств индивидуальной защиты и умерли от асфиксии (удушения).

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В Челябинской области в суд направлено уголовное дело, заведенное на директора организации «Аквамарин», сотрудники которой погибли при выполнении работ на свинокомплексе. Об этом URA.RU сообщили 10 мая в пресс-службе прокуратуры региона. «Прокуратура Красноармейского района направила в суд уголовное дело в отношении директора ООО „Аквамарин“. Она обвиняется по ч. 3 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, совершенное лицом, на которое возложены обязанности по их соблюдению, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц)», — уточнили в пресс-службе. Сотрудники «Аквамарин» погибли, когда выполняли уборку помещений цеха ООО «Родниковский свинокомплекс». Два работника спустились в подвал, где было низкое содержание кислорода, без средств индивидуальной защиты и умерли от асфиксии (удушения).
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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