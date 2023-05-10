«Бурятский андеграунд» заходит на площадку культурной элиты Екатеринбурга

В Ельцин Центре откроется выставка «Бурятский андеграунд»

Художники покажут, как coчeтaют coвpeмeннoe иcкyccтвo c тpaдициями пpeдкoв Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Екатеринбуржцам предлагают познакомиться с творческим объединением «Бурятский андеграунд», которое с помощью стрит-арта, графики и образов, связанных с буддийской мифологией, раскрывает социальные проблемы своего региона. Выставку «БАТО» откроют 13 мая в Ельцин Центре, сообщили URA.RU организаторы.

«Что такое бурятское искусство? И существует ли оно? И если оно действительно есть, то это уж точно не изображение коней, юрт, дацанов или людей в старинных костюмах, а отображение внутреннего мира тех, кто считает себя бурятами», — пояснил участник объединения Максим Дашинимаев.

На выставке в Ельцин Центре представят работы, которые создали художники и дизайнеры за последние пять лет. В день открытия экспозиции пройдет вечеринка в баре «Самоцвет» — за пульт встанут музыканты объединения. Выставку можно будет посетить до 6 августа в круглом зале на третьем этаже Ельцин Центра. Вход бесплатный.

Ранее в Екатеринбурге открыли выставку «Поколение дворников и сторожей», посвященную русскому року 1980-90-х годов. Одним из ключевых экспонатов являются записи, которые были сделаны при задержании музыканта Виктора Цоя и лидера группы «Зоопарк» Майка Науменко в Киеве в 1985 году.