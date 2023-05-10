Росприроднадзор проверит завод челябинского олигарха

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Визит в Челябинск заместителя председателя правительства РФ Виктории Абрамченко. Челябинск, мечел, чмк, завод, экология
Проверку холдинга в Росприроднадзоре назвали плановой Фото:

Росприроднадзор начал проверку ПАО «ЧМК», холдинга Игоря Зюзина из Челябинска. Пресс-служба ведомства сообщила, что контроль имеет плановый характер.

«Росприроднадзор проводит плановую проверку одного из крупнейших в России предприятий полного металлургического цикла, Челябинского металлургического комбината. Будет проведен ряд контрольных мероприятий», — отметили в ведомстве.

В Росприроднадзоре добавили, что проведут анализ разрешительной и отчетной документации. Специалистов Центра лабораторного анализа и техизмерений (ЦЛАТИ) привлекут, чтобы взять отборы проб сточной и природной воды. Эксперты помогут изучить также промышленные выбросы, отходы производства и потребления.

Итоги будут позже. По результатам мероприятий в Росприроднадзоре сделают выводы о соблюдении предприятием требований природоохранного законодательства. При подготовке материала URA.RU запросил комментарий пресс-службы ПАО «ЧМК». На момент публикации ответ готовится.

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Росприроднадзор начал проверку ПАО «ЧМК», холдинга Игоря Зюзина из Челябинска. Пресс-служба ведомства сообщила, что контроль имеет плановый характер. «Росприроднадзор проводит плановую проверку одного из крупнейших в России предприятий полного металлургического цикла, Челябинского металлургического комбината. Будет проведен ряд контрольных мероприятий», — отметили в ведомстве. В Росприроднадзоре добавили, что проведут анализ разрешительной и отчетной документации. Специалистов Центра лабораторного анализа и техизмерений (ЦЛАТИ) привлекут, чтобы взять отборы проб сточной и природной воды. Эксперты помогут изучить также промышленные выбросы, отходы производства и потребления. Итоги будут позже. По результатам мероприятий в Росприроднадзоре сделают выводы о соблюдении предприятием требований природоохранного законодательства. При подготовке материала URA.RU запросил комментарий пресс-службы ПАО «ЧМК». На момент публикации ответ готовится.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...