Росприроднадзор проверит завод челябинского олигарха

Проверку холдинга в Росприроднадзоре назвали плановой Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Росприроднадзор начал проверку ПАО «ЧМК», холдинга Игоря Зюзина из Челябинска. Пресс-служба ведомства сообщила, что контроль имеет плановый характер.

«Росприроднадзор проводит плановую проверку одного из крупнейших в России предприятий полного металлургического цикла, Челябинского металлургического комбината. Будет проведен ряд контрольных мероприятий», — отметили в ведомстве.

В Росприроднадзоре добавили, что проведут анализ разрешительной и отчетной документации. Специалистов Центра лабораторного анализа и техизмерений (ЦЛАТИ) привлекут, чтобы взять отборы проб сточной и природной воды. Эксперты помогут изучить также промышленные выбросы, отходы производства и потребления.

Итоги будут позже. По результатам мероприятий в Росприроднадзоре сделают выводы о соблюдении предприятием требований природоохранного законодательства. При подготовке материала URA.RU запросил комментарий пресс-службы ПАО «ЧМК». На момент публикации ответ готовится.