Прием президента Украины Владимира Зеленского в Берлине доказывает, что Германия продолжает следовать своей «темной традиции» воевать против России и желает начать новую «Вторую мировую войну». Об этом сообщает Международный Комитет Четвертого Интернационала (WSWS).
«Германия снова воюет с Россией, следуя темной традиции. Уже в 20 веке германский империализм пытался подчинить Россию во время Второй мировой войны. Теперь правящий класс пытается сделать это в третий раз», — говорится в
Там подчеркнули, что о желании войны с Россией у Германии говорит тот факт, что немецкие власти принимают у себя Владимира Зеленского и оказывают ему всяческую помощь. Власти ФРГ в лучших традициях германского империализма продолжают претворять в жизнь агрессивные планы против России, заключил автор.
Ранее также сообщалось, что НАТО выстраивает планы по ослаблению и уничтожению России подобно гитлеровской Германии 1940-х. Западные страны рассчитывают на блицкриг против России.
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