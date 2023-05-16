WSWS: Германия хочет повторить опыт Второй мировой войны против России

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Визит Владимира Зеленского в Германию.stock, зеленский владимир, шольц олаф, stock
Германия желает новой войны против России, пишет WSWS Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Прием президента Украины Владимира Зеленского в Берлине доказывает, что Германия продолжает следовать своей «темной традиции» воевать против России и желает начать новую «Вторую мировую войну». Об этом сообщает Международный Комитет Четвертого Интернационала (WSWS).

«Германия снова воюет с Россией, следуя темной традиции. Уже в 20 веке германский империализм пытался подчинить Россию во время Второй мировой войны. Теперь правящий класс пытается сделать это в третий раз», — говорится в материале.

Там подчеркнули, что о желании войны с Россией у Германии говорит тот факт, что немецкие власти принимают у себя Владимира Зеленского и оказывают ему всяческую помощь. Власти ФРГ в лучших традициях германского империализма продолжают претворять в жизнь агрессивные планы против России, заключил автор.

Ранее также сообщалось, что НАТО выстраивает планы по ослаблению и уничтожению России подобно гитлеровской Германии 1940-х. Западные страны рассчитывают на блицкриг против России.

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Прием президента Украины Владимира Зеленского в Берлине доказывает, что Германия продолжает следовать своей «темной традиции» воевать против России и желает начать новую «Вторую мировую войну». Об этом сообщает Международный Комитет Четвертого Интернационала (WSWS). «Германия снова воюет с Россией, следуя темной традиции. Уже в 20 веке германский империализм пытался подчинить Россию во время Второй мировой войны. Теперь правящий класс пытается сделать это в третий раз», — говорится в материале. Там подчеркнули, что о желании войны с Россией у Германии говорит тот факт, что немецкие власти принимают у себя Владимира Зеленского и оказывают ему всяческую помощь. Власти ФРГ в лучших традициях германского империализма продолжают претворять в жизнь агрессивные планы против России, заключил автор. Ранее также сообщалось, что НАТО выстраивает планы по ослаблению и уничтожению России подобно гитлеровской Германии 1940-х. Западные страны рассчитывают на блицкриг против России.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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