WSWS: Германия хочет повторить опыт Второй мировой войны против России

16 мая 2023 в 12:37 Размер текста - 17 +

Германия желает новой войны против России, пишет WSWS Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Прием президента Украины Владимира Зеленского в Берлине доказывает, что Германия продолжает следовать своей «темной традиции» воевать против России и желает начать новую «Вторую мировую войну». Об этом сообщает Международный Комитет Четвертого Интернационала (WSWS). «Германия снова воюет с Россией, следуя темной традиции. Уже в 20 веке германский империализм пытался подчинить Россию во время Второй мировой войны. Теперь правящий класс пытается сделать это в третий раз», — говорится в материале . Там подчеркнули, что о желании войны с Россией у Германии говорит тот факт, что немецкие власти принимают у себя Владимира Зеленского и оказывают ему всяческую помощь. Власти ФРГ в лучших традициях германского империализма продолжают претворять в жизнь агрессивные планы против России, заключил автор. Ранее также сообщалось, что НАТО выстраивает планы по ослаблению и уничтожению России подобно гитлеровской Германии 1940-х. Западные страны рассчитывают на блицкриг против России.

Прием президента Украины Владимира Зеленского в Берлине доказывает, что Германия продолжает следовать своей «темной традиции» воевать против России и желает начать новую «Вторую мировую войну». Об этом сообщает Международный Комитет Четвертого Интернационала (WSWS). «Германия снова воюет с Россией, следуя темной традиции. Уже в 20 веке германский империализм пытался подчинить Россию во время Второй мировой войны. Теперь правящий класс пытается сделать это в третий раз», — говорится в материале. Там подчеркнули, что о желании войны с Россией у Германии говорит тот факт, что немецкие власти принимают у себя Владимира Зеленского и оказывают ему всяческую помощь. Власти ФРГ в лучших традициях германского империализма продолжают претворять в жизнь агрессивные планы против России, заключил автор. Ранее также сообщалось, что НАТО выстраивает планы по ослаблению и уничтожению России подобно гитлеровской Германии 1940-х. Западные страны рассчитывают на блицкриг против России.