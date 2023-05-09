Французский историк Барки объяснил, как Запад реабилитирует фашизм

Историк Барки: Запад реабилитирует фашизм, принижая роль СССР в победе в ВОВ

10 мая 2023 в 02:01 Размер текста - 17 +

Страны Запада принижают роль СССР в победе над фашизмом — мнение историка Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Западные страны целенаправленно и последовательно занижают роль СССР в победе над фашизмом. Об этом сообщил историк Второй мировой войны Рене Барки. «Сейчас не только пытаются приуменьшить реальную роль СССР в победе, но сегодня идут еще дальше, проводя так называемую „антитоталитарную“ амальгаму между Третьим рейхом и Советской Россией. Цель этой манипуляции — унизить и принизить русский народ и СССР, опасно возвысив, опошлив и реабилитировав фашизм, германский империализм и нацистскую Германию. Нынешние события в Украине являются следствием этого», — цитируют слова Барки РИА Новости. Историк подчеркнул, что идеологическая война против России во Франции начинается еще во время обучения в школе. По его данным, ход Второй мировой войны сейчас преподается поверхностно с уклоном о роли США в победе над нацисткой Германией. Он отмечает, что это результат англо-саксонской пропаганды, проводимой правительством Франции с середины прошлого века. «Я изучал историю Второй мировой войны в то время, когда большинство французов знали, пережив ее, кто был настоящими победителями фашизма. Спустя 30 лет я заметил, как учат истории наших детей… Мы, родители, должны были оставаться внимательными и исправлять эти извращенные предубеждения», — добавил Барки. Ранее официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что Вторая мировая война закончилась победой США над фашизмом. А посол России в США Анатолий Антонов в интервью газете Washington Times заявил, что Вашингтон исключает Советский Союз из числа победителей в борьбе с фашизмом, напоминает RT. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Западные страны целенаправленно и последовательно занижают роль СССР в победе над фашизмом. Об этом сообщил историк Второй мировой войны Рене Барки. «Сейчас не только пытаются приуменьшить реальную роль СССР в победе, но сегодня идут еще дальше, проводя так называемую „антитоталитарную“ амальгаму между Третьим рейхом и Советской Россией. Цель этой манипуляции — унизить и принизить русский народ и СССР, опасно возвысив, опошлив и реабилитировав фашизм, германский империализм и нацистскую Германию. Нынешние события в Украине являются следствием этого», — цитируют слова Барки РИА Новости. Историк подчеркнул, что идеологическая война против России во Франции начинается еще во время обучения в школе. По его данным, ход Второй мировой войны сейчас преподается поверхностно с уклоном о роли США в победе над нацисткой Германией. Он отмечает, что это результат англо-саксонской пропаганды, проводимой правительством Франции с середины прошлого века. «Я изучал историю Второй мировой войны в то время, когда большинство французов знали, пережив ее, кто был настоящими победителями фашизма. Спустя 30 лет я заметил, как учат истории наших детей… Мы, родители, должны были оставаться внимательными и исправлять эти извращенные предубеждения», — добавил Барки. Ранее официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что Вторая мировая война закончилась победой США над фашизмом. А посол России в США Анатолий Антонов в интервью газете Washington Times заявил, что Вашингтон исключает Советский Союз из числа победителей в борьбе с фашизмом, напоминает RT.