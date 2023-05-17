Олег Голиков выступил в качестве эксперта на программе «Время покажет» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Депутата Госдумы от Челябинской области Олега Голикова, отслужившего два контракта в зоне СВО, пригласили на съемки программы «Время покажет», выходящей на «Первом канале». Как написал парламентарий 17 мая в социальных сетях, он выступил в качестве эксперта по текущей ситуации на фронте.

«Ведущие пригласили меня на прямой эфир рассказать о текущей ситуации в СВО, настроении наших бойцов на передовой, контакты с которыми регулярно поддерживаю. Вместе с экспертами в студии обсудили международную политику и злободневные вопросы повестки дня», — написал Голиков в своем telegram-канале.

По словам Голикова, в военных действиях на Украине виноваты двойные стандарты Запада. Именно из-за них Россия и страны Евросоюза оказались втянуты в конфликт. Однако, Россия всегда остается открытой к диалогу, и готова к сотрудничеству со всеми странами мира на условиях уважения, взаимовыгодных отношений и неделимой безопасности.

Голиков отслужил два полноценных контракта в зоне СВО. Сначала он занимал должность замкомвзвода в батальоне «Апостол», которым командует челябинец Юрий «Ангел» Гагарин. После он прошел курсы обучения и стал оператором БПЛА. Служил в составе БАРС «Каскад». После полугода службы он принял решение вернуться на работу в Госдуму. За период службы он был дважды награжден: орденом Мужества и орденом «Службою и храбростью» второй степени Луганской народной республики.

Олег Голиков на передаче «Время покажет» Фото: telegram-канал Олега Голикова