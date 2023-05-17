Синоптики объявили о начале лета в Перми

В Пермском крае накануне среднесуточная температура воздуха превысила отметку +15 градусов. По словам синоптиков, уже на следующей неделе будет тепло как в июле, так что метеорологическое лето началось. В минувшие годы это происходило гораздо позже.
«К середине следующей недели температура воздуха будет уже заметно выше климатической нормы июля. Таким образом, можно считать, что с 17—18 мая в Перми и на большей части края установилось метеорологическое лето. В Перми это произошло на две недели раньше средних многолетних сроков, а на севере края — более чем на три недели раньше таковых», — сообщается на сайте ГИС Центра ПГНИУ.
В Пермском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды отмечают, что это не рекордно раннее наступление лета. Так, в 1897 году устойчивый переход через +15 произошел 4 мая. Метеорологи также предупреждают, что раннее наступление метеорологического лета в большинстве случаев сопровождалось последующим интенсивным похолоданием.
Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.