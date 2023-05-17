Синоптики объявили о начале лета в Перми

Лето в Пермский край пришло на две недели раньше обычного

18 мая 2023 в 10:11 Размер текста - 17 +

Пермяки начинают изнывать от жары Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Пермском крае накануне среднесуточная температура воздуха превысила отметку +15 градусов. По словам синоптиков, уже на следующей неделе будет тепло как в июле, так что метеорологическое лето началось. В минувшие годы это происходило гораздо позже. «К середине следующей недели температура воздуха будет уже заметно выше климатической нормы июля. Таким образом, можно считать, что с 17—18 мая в Перми и на большей части края установилось метеорологическое лето. В Перми это произошло на две недели раньше средних многолетних сроков, а на севере края — более чем на три недели раньше таковых», — сообщается на сайте ГИС Центра ПГНИУ. В Пермском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды отмечают, что это не рекордно раннее наступление лета. Так, в 1897 году устойчивый переход через +15 произошел 4 мая. Метеорологи также предупреждают, что раннее наступление метеорологического лета в большинстве случаев сопровождалось последующим интенсивным похолоданием.

В Пермском крае накануне среднесуточная температура воздуха превысила отметку +15 градусов. По словам синоптиков, уже на следующей неделе будет тепло как в июле, так что метеорологическое лето началось. В минувшие годы это происходило гораздо позже. «К середине следующей недели температура воздуха будет уже заметно выше климатической нормы июля. Таким образом, можно считать, что с 17—18 мая в Перми и на большей части края установилось метеорологическое лето. В Перми это произошло на две недели раньше средних многолетних сроков, а на севере края — более чем на три недели раньше таковых», — сообщается на сайте ГИС Центра ПГНИУ. В Пермском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды отмечают, что это не рекордно раннее наступление лета. Так, в 1897 году устойчивый переход через +15 произошел 4 мая. Метеорологи также предупреждают, что раннее наступление метеорологического лета в большинстве случаев сопровождалось последующим интенсивным похолоданием.