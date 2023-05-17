17 мая 2023

Синоптики объявили о начале лета в Перми

Лето в Пермский край пришло на две недели раньше обычного
© Служба новостей «URA.RU»
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Пермяки начинают изнывать от жары Фото:

В Пермском крае накануне среднесуточная температура воздуха превысила отметку +15 градусов. По словам синоптиков, уже на следующей неделе будет тепло как в июле, так что метеорологическое лето началось. В минувшие годы это происходило гораздо позже.

«К середине следующей недели температура воздуха будет уже заметно выше климатической нормы июля. Таким образом, можно считать, что с 17—18 мая в Перми и на большей части края установилось метеорологическое лето. В Перми это произошло на две недели раньше средних многолетних сроков, а на севере края — более чем на три недели раньше таковых», — сообщается на сайте ГИС Центра ПГНИУ.

В Пермском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды отмечают, что это не рекордно раннее наступление лета. Так, в 1897 году устойчивый переход через +15 произошел 4 мая. Метеорологи также предупреждают, что раннее наступление метеорологического лета в большинстве случаев сопровождалось последующим интенсивным похолоданием.

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В Пермском крае накануне среднесуточная температура воздуха превысила отметку +15 градусов. По словам синоптиков, уже на следующей неделе будет тепло как в июле, так что метеорологическое лето началось. В минувшие годы это происходило гораздо позже. «К середине следующей недели температура воздуха будет уже заметно выше климатической нормы июля. Таким образом, можно считать, что с 17—18 мая в Перми и на большей части края установилось метеорологическое лето. В Перми это произошло на две недели раньше средних многолетних сроков, а на севере края — более чем на три недели раньше таковых», — сообщается на сайте ГИС Центра ПГНИУ. В Пермском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды отмечают, что это не рекордно раннее наступление лета. Так, в 1897 году устойчивый переход через +15 произошел 4 мая. Метеорологи также предупреждают, что раннее наступление метеорологического лета в большинстве случаев сопровождалось последующим интенсивным похолоданием.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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