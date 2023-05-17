Мужчина, 20 лет назад убивший пермяка поленом, отправится в колонию

18 мая 2023 в 19:34 Размер текста - 17 +

Мужчину признали виновным в убийстве, совершенном 20 лет назад Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Перми за убийство мужчины поленом осужден 38-летний житель. Преступление было совершено 20 лет назад. Сразу после убийства злоумышленник скрылся, сменил имя и фамилию и постоянно менял место жительства. Длительное время местонахождение виновного не было установлено, однако работа по уголовному делу велась все эти годы, сообщается на сайте СУ СКР по Пермскому краю. «Работа по уголовному делу проводилась все эти годы. Созданная аналитическая группа по раскрытию преступления прошлых лет, при активном участии оперативных сотрудников полиции, устанавливала место нахождения разыскиваемого. Повторно изучались материалы уголовного дела, назначались и проводились судебные экспертизы, допрашивались свидетели. В 2022 году при попытке пересечения границы разыскиваемый был задержан», — отмечает пресс-служба следственного управления СК по региону. Преступление было совершено в ноябре 2002 года. Виновный работал грузчиком в одном из продуктовых магазинов. Увидев, что горожанин пытается украсть с территории магазина алюминиевую флягу, он вооружился поленом и нанес ему несколько ударов по голове. От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия. После задержания с подозреваемого сняли отпечатки пальцев. Дактилоскопическая экспертиза подтвердила, что они принадлежат лицу, который оставил следы деревянном полене. Мужчина признан виновным по статье «Убийство» (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Суд приговорил его к восьми с половиной годам колонии строгого режима. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Перми за убийство мужчины поленом осужден 38-летний житель. Преступление было совершено 20 лет назад. Сразу после убийства злоумышленник скрылся, сменил имя и фамилию и постоянно менял место жительства. Длительное время местонахождение виновного не было установлено, однако работа по уголовному делу велась все эти годы, сообщается на сайте СУ СКР по Пермскому краю. «Работа по уголовному делу проводилась все эти годы. Созданная аналитическая группа по раскрытию преступления прошлых лет, при активном участии оперативных сотрудников полиции, устанавливала место нахождения разыскиваемого. Повторно изучались материалы уголовного дела, назначались и проводились судебные экспертизы, допрашивались свидетели. В 2022 году при попытке пересечения границы разыскиваемый был задержан», — отмечает пресс-служба следственного управления СК по региону. Преступление было совершено в ноябре 2002 года. Виновный работал грузчиком в одном из продуктовых магазинов. Увидев, что горожанин пытается украсть с территории магазина алюминиевую флягу, он вооружился поленом и нанес ему несколько ударов по голове. От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия. После задержания с подозреваемого сняли отпечатки пальцев. Дактилоскопическая экспертиза подтвердила, что они принадлежат лицу, который оставил следы деревянном полене. Мужчина признан виновным по статье «Убийство» (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Суд приговорил его к восьми с половиной годам колонии строгого режима.