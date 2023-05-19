В РМК прокомментировали санкции Великобритании

РМК приняла меры для минимизации вреда антироссийских санкций
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Штаб-квартира РМК (Русская медная компания). Екатеринбург, русская медная компания, штаб квартира рмк, здание штаб квартиры рмк
Штаб-квартира металлургического гиганта находится в уральской столице Фото:

«Русская медная компания» (штаб-квартира находится в Екатеринбурге) реализовала комплекс мер, чтобы минимизировать влияние санкций Великобритании на деятельность предприятия. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе РМК.

«Режим санкций в отношении российских компаний и частных лиц действует не один год. Компания реализовала комплекс мер для минимизации негативного влияния этого режима, чтобы сохранить производство, обеспечить исполнение обязательств перед контрагентами и партнерами и продолжить реализацию социальных и благотворительных инициатив на территориях присутствия. Влияние новых ограничений на деятельность компании еще предстоит оценить. Управляющая компания и предприятия Группы РМК работают в штатном режиме», — заявили в российской металлургической компании.

Ранее URA.RU сообщало, что Великобритания ввела санкции против уральских промышленных гигантов. В санкционный список попали: «Русская медная компания», «Трубная металлургическая компания» и «Магнитогорский металлургический комбинат».

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«Русская медная компания» (штаб-квартира находится в Екатеринбурге) реализовала комплекс мер, чтобы минимизировать влияние санкций Великобритании на деятельность предприятия. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе РМК. «Режим санкций в отношении российских компаний и частных лиц действует не один год. Компания реализовала комплекс мер для минимизации негативного влияния этого режима, чтобы сохранить производство, обеспечить исполнение обязательств перед контрагентами и партнерами и продолжить реализацию социальных и благотворительных инициатив на территориях присутствия. Влияние новых ограничений на деятельность компании еще предстоит оценить. Управляющая компания и предприятия Группы РМК работают в штатном режиме», — заявили в российской металлургической компании. Ранее URA.RU сообщало, что Великобритания ввела санкции против уральских промышленных гигантов. В санкционный список попали: «Русская медная компания», «Трубная металлургическая компания» и «Магнитогорский металлургический комбинат».
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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