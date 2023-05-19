В РМК прокомментировали санкции Великобритании

РМК приняла меры для минимизации вреда антироссийских санкций

Штаб-квартира металлургического гиганта находится в уральской столице Фото: Анна Майорова © URA.RU

«Русская медная компания» (штаб-квартира находится в Екатеринбурге) реализовала комплекс мер, чтобы минимизировать влияние санкций Великобритании на деятельность предприятия. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе РМК.

«Режим санкций в отношении российских компаний и частных лиц действует не один год. Компания реализовала комплекс мер для минимизации негативного влияния этого режима, чтобы сохранить производство, обеспечить исполнение обязательств перед контрагентами и партнерами и продолжить реализацию социальных и благотворительных инициатив на территориях присутствия. Влияние новых ограничений на деятельность компании еще предстоит оценить. Управляющая компания и предприятия Группы РМК работают в штатном режиме», — заявили в российской металлургической компании.

Ранее URA.RU сообщало, что Великобритания ввела санкции против уральских промышленных гигантов. В санкционный список попали: «Русская медная компания», «Трубная металлургическая компания» и «Магнитогорский металлургический комбинат».