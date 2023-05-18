Великобритания ввела санкции против уральских промышленных гигантов

19 мая 2023 в 12:42 Размер текста - 17 +

Великобритания ввела санкции против уральских промышленников Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Великобритания ввела санкции против уральских промышленных предприятий. Соответствующая информация появилась на сайте правительства Туманного Альбиона. В санкционный список попала «Русская медная компания» — российская металлургическая компания. Штаб-квартира находится в Екатеринбурге. Также под санкции попала «Трубная металлургическая компания» (ТМК) — отечественная металлургическая компания, которая является крупнейшим российским производителем труб, а также входит в тройку мировых лидеров производителей труб. Великобритания также внесла в свой санкционный список Магнитогорский металлургический комбинат, который является одним из крупнейших металлургических комбинатов СНГ и России. Ранее URA.RU сообщало, что президент Украины Владимир Зеленский 12 мая ввел санкции против российских компаний. Под ограничения попали и свердловские предприятия: «Пауэр Телеком», «Евразгарант», «Ди-Ай-Си», «Компонент», «Авионика-ВПК» и другие.

Великобритания ввела санкции против уральских промышленных предприятий. Соответствующая информация появилась на сайте правительства Туманного Альбиона. В санкционный список попала «Русская медная компания» — российская металлургическая компания. Штаб-квартира находится в Екатеринбурге. Также под санкции попала «Трубная металлургическая компания» (ТМК) — отечественная металлургическая компания, которая является крупнейшим российским производителем труб, а также входит в тройку мировых лидеров производителей труб. Великобритания также внесла в свой санкционный список Магнитогорский металлургический комбинат, который является одним из крупнейших металлургических комбинатов СНГ и России. Ранее URA.RU сообщало, что президент Украины Владимир Зеленский 12 мая ввел санкции против российских компаний. Под ограничения попали и свердловские предприятия: «Пауэр Телеком», «Евразгарант», «Ди-Ай-Си», «Компонент», «Авионика-ВПК» и другие.