18 мая 2023

Великобритания ввела санкции против уральских промышленных гигантов

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Великобритания ввела санкции против уральских промышленников Фото:
новость из сюжета
Санкции против России вообще и Урала в частности

Великобритания ввела санкции против уральских промышленных предприятий. Соответствующая информация появилась на сайте правительства Туманного Альбиона.

В санкционный список попала «Русская медная компания» — российская металлургическая компания. Штаб-квартира находится в Екатеринбурге. Также под санкции попала «Трубная металлургическая компания» (ТМК) — отечественная металлургическая компания, которая является крупнейшим российским производителем труб, а также входит в тройку мировых лидеров производителей труб. Великобритания также внесла в свой санкционный список Магнитогорский металлургический комбинат, который является одним из крупнейших металлургических комбинатов СНГ и России.

Ранее URA.RU сообщало, что президент Украины Владимир Зеленский 12 мая ввел санкции против российских компаний. Под ограничения попали и свердловские предприятия: «Пауэр Телеком», «Евразгарант», «Ди-Ай-Си», «Компонент», «Авионика-ВПК» и другие.

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Великобритания ввела санкции против уральских промышленных предприятий. Соответствующая информация появилась на сайте правительства Туманного Альбиона. В санкционный список попала «Русская медная компания» — российская металлургическая компания. Штаб-квартира находится в Екатеринбурге. Также под санкции попала «Трубная металлургическая компания» (ТМК) — отечественная металлургическая компания, которая является крупнейшим российским производителем труб, а также входит в тройку мировых лидеров производителей труб. Великобритания также внесла в свой санкционный список Магнитогорский металлургический комбинат, который является одним из крупнейших металлургических комбинатов СНГ и России. Ранее URA.RU сообщало, что президент Украины Владимир Зеленский 12 мая ввел санкции против российских компаний. Под ограничения попали и свердловские предприятия: «Пауэр Телеком», «Евразгарант», «Ди-Ай-Си», «Компонент», «Авионика-ВПК» и другие.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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