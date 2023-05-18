Великобритания ввела санкции против уральских промышленных гигантов

Великобритания ввела санкции против уральских промышленных предприятий. Соответствующая информация появилась на сайте правительства Туманного Альбиона.
В санкционный список попала «Русская медная компания» — российская металлургическая компания. Штаб-квартира находится в Екатеринбурге. Также под санкции попала «Трубная металлургическая компания» (ТМК) — отечественная металлургическая компания, которая является крупнейшим российским производителем труб, а также входит в тройку мировых лидеров производителей труб. Великобритания также внесла в свой санкционный список Магнитогорский металлургический комбинат, который является одним из крупнейших металлургических комбинатов СНГ и России.
Ранее URA.RU сообщало, что президент Украины Владимир Зеленский 12 мая ввел санкции против российских компаний. Под ограничения попали и свердловские предприятия: «Пауэр Телеком», «Евразгарант», «Ди-Ай-Си», «Компонент», «Авионика-ВПК» и другие.
Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.