19 мая 2023

В Свердловской области поймали мужчину, который находился в федеральном розыске

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Избрание меры пресечения Арсену Симонову в суде Центрального района. Челябинск, арест, тюрьма, решетка, полиция, суд, клетка, спецсредства, задержание
Мужчина пытался скрыться от суда Фото:

В Каменске-Уральском (Свердловская область) 18 мая силовики поймали 39-летнего мужчину, который находился в федеральном розыске из-за того, что пытался скрыться от суда. На мужчину было заведено уголовное дело за «хранение и распространение наркотиков», сообщили в МО МВД «Каменск-Уральский».

«Полицейские в Каменске-Уральском 18 мая задержали 39-летнего гражданина, находящегося в федеральном розыске за совершение преступления по части 2 статьи 228. Он нарушил подписку о невыезде», — пишет пресс-служба ведомства в соцсети «ВКонтакте».

Мужчина попался силовикам 23 июня 2022 года возле дома №15 по улице Мичурина. Тогда полицейские нашли у подозреваемого сверток с порошкообразным веществом массой 1,04 грамма. «Изъятое являлось наркотическим средством, хранящимся задержанным для личного употребления», — отметили в ведомстве. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее URA.RU писало, что в Нижнем Тагиле задержали мужчину, который находился в федеральном розыске. Он звонил людям и представлялся сотрудником банка.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Каменске-Уральском (Свердловская область) 18 мая силовики поймали 39-летнего мужчину, который находился в федеральном розыске из-за того, что пытался скрыться от суда. На мужчину было заведено уголовное дело за «хранение и распространение наркотиков», сообщили в МО МВД «Каменск-Уральский». «Полицейские в Каменске-Уральском 18 мая задержали 39-летнего гражданина, находящегося в федеральном розыске за совершение преступления по части 2 статьи 228. Он нарушил подписку о невыезде», — пишет пресс-служба ведомства в соцсети «ВКонтакте». Мужчина попался силовикам 23 июня 2022 года возле дома №15 по улице Мичурина. Тогда полицейские нашли у подозреваемого сверток с порошкообразным веществом массой 1,04 грамма. «Изъятое являлось наркотическим средством, хранящимся задержанным для личного употребления», — отметили в ведомстве. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Ранее URA.RU писало, что в Нижнем Тагиле задержали мужчину, который находился в федеральном розыске. Он звонил людям и представлялся сотрудником банка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...