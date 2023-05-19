В Свердловской области поймали мужчину, который находился в федеральном розыске

20 мая 2023 в 02:08 Размер текста - 17 +

Мужчина пытался скрыться от суда Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Каменске-Уральском (Свердловская область) 18 мая силовики поймали 39-летнего мужчину, который находился в федеральном розыске из-за того, что пытался скрыться от суда. На мужчину было заведено уголовное дело за «хранение и распространение наркотиков», сообщили в МО МВД «Каменск-Уральский». «Полицейские в Каменске-Уральском 18 мая задержали 39-летнего гражданина, находящегося в федеральном розыске за совершение преступления по части 2 статьи 228. Он нарушил подписку о невыезде», — пишет пресс-служба ведомства в соцсети «ВКонтакте». Мужчина попался силовикам 23 июня 2022 года возле дома №15 по улице Мичурина. Тогда полицейские нашли у подозреваемого сверток с порошкообразным веществом массой 1,04 грамма. «Изъятое являлось наркотическим средством, хранящимся задержанным для личного употребления», — отметили в ведомстве. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Ранее URA.RU писало, что в Нижнем Тагиле задержали мужчину, который находился в федеральном розыске. Он звонил людям и представлялся сотрудником банка.

В Каменске-Уральском (Свердловская область) 18 мая силовики поймали 39-летнего мужчину, который находился в федеральном розыске из-за того, что пытался скрыться от суда. На мужчину было заведено уголовное дело за «хранение и распространение наркотиков», сообщили в МО МВД «Каменск-Уральский». «Полицейские в Каменске-Уральском 18 мая задержали 39-летнего гражданина, находящегося в федеральном розыске за совершение преступления по части 2 статьи 228. Он нарушил подписку о невыезде», — пишет пресс-служба ведомства в соцсети «ВКонтакте». Мужчина попался силовикам 23 июня 2022 года возле дома №15 по улице Мичурина. Тогда полицейские нашли у подозреваемого сверток с порошкообразным веществом массой 1,04 грамма. «Изъятое являлось наркотическим средством, хранящимся задержанным для личного употребления», — отметили в ведомстве. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Ранее URA.RU писало, что в Нижнем Тагиле задержали мужчину, который находился в федеральном розыске. Он звонил людям и представлялся сотрудником банка.