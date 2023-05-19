19 мая 2023

В Пермском крае после столкновения с дорожным знаком погиб мотоциклист

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Авария с участием мотоциклистов. Курган, мотоциклист, дтп, мотоциклетный шлем, мотоцикл
Мотоциклист не выжил после аварии Фото:

В городе Чусовой (Пермский край) мотоциклист налетел на дорожный знак и погиб. Инцидент произошел 20 мая, сообщили в полиции.

«В Чусовом примерно в 19:30 со стороны улицы Южная в направлении улицы Ленина двигался мотоцикл без государственных регистрационных знаков под управлением 30-летнего водителя. По предварительным данным, на одном из перекрестков он не справился с управлением и допустил наезд на дорожный знак. В ДТП погиб водитель. Пассажирка была госпитализирована», — пояснил врио начальника отдела Госавтоинспекции отдела МВД России «Чусовской» Игорь Ашихмин. Сообщение опубликовано в ведомственном telegram-канале.

В августе прошлого года в одном из дворов прикамской столицы мотоциклист врезался в автомобиль. Тогда водителя с травмами доставили в больницу.

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В городе Чусовой (Пермский край) мотоциклист налетел на дорожный знак и погиб. Инцидент произошел 20 мая, сообщили в полиции. «В Чусовом примерно в 19:30 со стороны улицы Южная в направлении улицы Ленина двигался мотоцикл без государственных регистрационных знаков под управлением 30-летнего водителя. По предварительным данным, на одном из перекрестков он не справился с управлением и допустил наезд на дорожный знак. В ДТП погиб водитель. Пассажирка была госпитализирована», — пояснил врио начальника отдела Госавтоинспекции отдела МВД России «Чусовской» Игорь Ашихмин. Сообщение опубликовано в ведомственном telegram-канале. В августе прошлого года в одном из дворов прикамской столицы мотоциклист врезался в автомобиль. Тогда водителя с травмами доставили в больницу.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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