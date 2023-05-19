В Пермском крае после столкновения с дорожным знаком погиб мотоциклист

20 мая 2023 в 22:36 Размер текста - 17 +

Мотоциклист не выжил после аварии Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В городе Чусовой (Пермский край) мотоциклист налетел на дорожный знак и погиб. Инцидент произошел 20 мая, сообщили в полиции. «В Чусовом примерно в 19:30 со стороны улицы Южная в направлении улицы Ленина двигался мотоцикл без государственных регистрационных знаков под управлением 30-летнего водителя. По предварительным данным, на одном из перекрестков он не справился с управлением и допустил наезд на дорожный знак. В ДТП погиб водитель. Пассажирка была госпитализирована», — пояснил врио начальника отдела Госавтоинспекции отдела МВД России «Чусовской» Игорь Ашихмин. Сообщение опубликовано в ведомственном telegram-канале. В августе прошлого года в одном из дворов прикамской столицы мотоциклист врезался в автомобиль. Тогда водителя с травмами доставили в больницу.

В городе Чусовой (Пермский край) мотоциклист налетел на дорожный знак и погиб. Инцидент произошел 20 мая, сообщили в полиции. «В Чусовом примерно в 19:30 со стороны улицы Южная в направлении улицы Ленина двигался мотоцикл без государственных регистрационных знаков под управлением 30-летнего водителя. По предварительным данным, на одном из перекрестков он не справился с управлением и допустил наезд на дорожный знак. В ДТП погиб водитель. Пассажирка была госпитализирована», — пояснил врио начальника отдела Госавтоинспекции отдела МВД России «Чусовской» Игорь Ашихмин. Сообщение опубликовано в ведомственном telegram-канале. В августе прошлого года в одном из дворов прикамской столицы мотоциклист врезался в автомобиль. Тогда водителя с травмами доставили в больницу.