20 мая 2023
19 мая 2023

Пермячка засудила коммунальщиков за вздутые полы, плесень и затопленный подвал

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Коммунальщиков обязали компенсировать ущерб истице Фото:

Пермячка добилась выплаты ущерба и компенсации морального вреда после того, как в доме затопило подвал по вине коммунальщиков. В результате в квартире истицы вздулись полы, пострадали двери и окна, в помещении появились желтые пятна и образовалась плесень, указано на сайте Дзержинского райсуда Перми.

«По вине ответчиков был затоплен подвал жилого дома <…>. Повторный прорыв трубопровода ГВС в подвале привел к повышенной влажности в квартирах на первом этаже. После затопления в квартире истицы вздулись полы, <…> образовались желтые разводы, плесень. Суд решил взыскать с ответчиков в пользу истицы ущерб в размере 117 567 рублей, компенсацию морального вреда в сумме 10 000 рублей, а также штраф в сумме 63 783,50 рублей и расходы на оплату услуг специалиста в размере 15 000 рублей», — написано в судебном решении.

Ранее жительница Перми смогла отсудить у своего ТСЖ более 170 тысяч рублей за потоп в квартире. Тогда причиной затопления послужил прорыв стояка горячего водоснабжения на чердаке.

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Пермячка добилась выплаты ущерба и компенсации морального вреда после того, как в доме затопило подвал по вине коммунальщиков. В результате в квартире истицы вздулись полы, пострадали двери и окна, в помещении появились желтые пятна и образовалась плесень, указано на сайте Дзержинского райсуда Перми. «По вине ответчиков был затоплен подвал жилого дома <…>. Повторный прорыв трубопровода ГВС в подвале привел к повышенной влажности в квартирах на первом этаже. После затопления в квартире истицы вздулись полы, <…> образовались желтые разводы, плесень. Суд решил взыскать с ответчиков в пользу истицы ущерб в размере 117 567 рублей, компенсацию морального вреда в сумме 10 000 рублей, а также штраф в сумме 63 783,50 рублей и расходы на оплату услуг специалиста в размере 15 000 рублей», — написано в судебном решении. Ранее жительница Перми смогла отсудить у своего ТСЖ более 170 тысяч рублей за потоп в квартире. Тогда причиной затопления послужил прорыв стояка горячего водоснабжения на чердаке.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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