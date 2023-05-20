Пермячка засудила коммунальщиков за вздутые полы, плесень и затопленный подвал

21 мая 2023 в 05:40 Размер текста - 17 +

Коммунальщиков обязали компенсировать ущерб истице Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Пермячка добилась выплаты ущерба и компенсации морального вреда после того, как в доме затопило подвал по вине коммунальщиков. В результате в квартире истицы вздулись полы, пострадали двери и окна, в помещении появились желтые пятна и образовалась плесень, указано на сайте Дзержинского райсуда Перми. «По вине ответчиков был затоплен подвал жилого дома <…>. Повторный прорыв трубопровода ГВС в подвале привел к повышенной влажности в квартирах на первом этаже. После затопления в квартире истицы вздулись полы, <…> образовались желтые разводы, плесень. Суд решил взыскать с ответчиков в пользу истицы ущерб в размере 117 567 рублей, компенсацию морального вреда в сумме 10 000 рублей, а также штраф в сумме 63 783,50 рублей и расходы на оплату услуг специалиста в размере 15 000 рублей», — написано в судебном решении. Ранее жительница Перми смогла отсудить у своего ТСЖ более 170 тысяч рублей за потоп в квартире. Тогда причиной затопления послужил прорыв стояка горячего водоснабжения на чердаке.

Пермячка добилась выплаты ущерба и компенсации морального вреда после того, как в доме затопило подвал по вине коммунальщиков. В результате в квартире истицы вздулись полы, пострадали двери и окна, в помещении появились желтые пятна и образовалась плесень, указано на сайте Дзержинского райсуда Перми. «По вине ответчиков был затоплен подвал жилого дома <…>. Повторный прорыв трубопровода ГВС в подвале привел к повышенной влажности в квартирах на первом этаже. После затопления в квартире истицы вздулись полы, <…> образовались желтые разводы, плесень. Суд решил взыскать с ответчиков в пользу истицы ущерб в размере 117 567 рублей, компенсацию морального вреда в сумме 10 000 рублей, а также штраф в сумме 63 783,50 рублей и расходы на оплату услуг специалиста в размере 15 000 рублей», — написано в судебном решении. Ранее жительница Перми смогла отсудить у своего ТСЖ более 170 тысяч рублей за потоп в квартире. Тогда причиной затопления послужил прорыв стояка горячего водоснабжения на чердаке.