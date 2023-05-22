Whatsapp* добавил функцию редактирования сообщений

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Изменить уже отправленное сообщение можно будет в течение 15 минут Фото:

Whatsapp (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская) добавил функцию редактирования уже отправленных сообщений. О новшестве сообщается в корпоративном блоге мессенджера.

«Добавили возможность редактирования отправленных сообщений. Теперь можно легко исправить опечатку или добавить дополнительные сведения уже после доставки сообщения», — говорится в сообщении.

Для редактирования нужно нажать на сообщение и удерживать его до появления меню, в котором надо выбрать графу «Изменить». Поправить сообщение можно в течение 15 минут. Адресат при этом будет видеть, что сообщение изменено, но историю исправлений посмотреть не смогут. По информации Whatsapp, новшество станет доступно всем пользователям в ближайшие недели.

* принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская

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Whatsapp (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская) добавил функцию редактирования уже отправленных сообщений. О новшестве сообщается в корпоративном блоге мессенджера. «Добавили возможность редактирования отправленных сообщений. Теперь можно легко исправить опечатку или добавить дополнительные сведения уже после доставки сообщения», — говорится в сообщении. Для редактирования нужно нажать на сообщение и удерживать его до появления меню, в котором надо выбрать графу «Изменить». Поправить сообщение можно в течение 15 минут. Адресат при этом будет видеть, что сообщение изменено, но историю исправлений посмотреть не смогут. По информации Whatsapp, новшество станет доступно всем пользователям в ближайшие недели. * принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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