Whatsapp* добавил функцию редактирования сообщений

Whatsapp (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская) добавил функцию редактирования уже отправленных сообщений. О новшестве сообщается в корпоративном блоге мессенджера.
«Добавили возможность редактирования отправленных сообщений. Теперь можно легко исправить опечатку или добавить дополнительные сведения уже после доставки сообщения», — говорится в сообщении.
Для редактирования нужно нажать на сообщение и удерживать его до появления меню, в котором надо выбрать графу «Изменить». Поправить сообщение можно в течение 15 минут. Адресат при этом будет видеть, что сообщение изменено, но историю исправлений посмотреть не смогут. По информации Whatsapp, новшество станет доступно всем пользователям в ближайшие недели.
* принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская
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