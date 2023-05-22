Whatsapp* добавил функцию редактирования сообщений

22 мая 2023 в 19:50 Размер текста - 17 +

Изменить уже отправленное сообщение можно будет в течение 15 минут Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Whatsapp (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская) добавил функцию редактирования уже отправленных сообщений. О новшестве сообщается в корпоративном блоге мессенджера. «Добавили возможность редактирования отправленных сообщений. Теперь можно легко исправить опечатку или добавить дополнительные сведения уже после доставки сообщения», — говорится в сообщении. Для редактирования нужно нажать на сообщение и удерживать его до появления меню, в котором надо выбрать графу «Изменить». Поправить сообщение можно в течение 15 минут. Адресат при этом будет видеть, что сообщение изменено, но историю исправлений посмотреть не смогут. По информации Whatsapp, новшество станет доступно всем пользователям в ближайшие недели. * принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская

Whatsapp (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская) добавил функцию редактирования уже отправленных сообщений. О новшестве сообщается в корпоративном блоге мессенджера. «Добавили возможность редактирования отправленных сообщений. Теперь можно легко исправить опечатку или добавить дополнительные сведения уже после доставки сообщения», — говорится в сообщении. Для редактирования нужно нажать на сообщение и удерживать его до появления меню, в котором надо выбрать графу «Изменить». Поправить сообщение можно в течение 15 минут. Адресат при этом будет видеть, что сообщение изменено, но историю исправлений посмотреть не смогут. По информации Whatsapp, новшество станет доступно всем пользователям в ближайшие недели. * принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская