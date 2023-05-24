У екатеринбуржца, найденного висящим в парке, были кредиты

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У молодого человека, который умер в парке у филармонии, было много долгов Фото:

Мужчина, тело которого нашли висящим на дереве в парке у филармонии в Екатеринбурге, оказался жителем Пермского края. У него было много долгов, в том числе перед микрофинансовыми организациями, в уральскую столицу он приехал на заработки. Об этом рассказал знакомый погибшего.

«Макс (имя изменено — прим. URA.RU) хотел заработать много денег, потому что имел кучу долгов, кредитов в микрофинансовых организациях. Постоянно звонили ему с требованием погасить их […] Знаю, что он сам из Лысьвы, это Пермский край. Нормальный вроде парень, сюда на заработки приехал. Семьи и детей вроде не было у него», — цитирует E1.RU знакомого погибшего.

Труп, висящий на дереве, обнаружили в Екатеринбурге 23 мая прохожие. Признаков криминальной смерти силовики не нашли.

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Мужчина, тело которого нашли висящим на дереве в парке у филармонии в Екатеринбурге, оказался жителем Пермского края. У него было много долгов, в том числе перед микрофинансовыми организациями, в уральскую столицу он приехал на заработки. Об этом рассказал знакомый погибшего. «Макс (имя изменено — прим. URA.RU) хотел заработать много денег, потому что имел кучу долгов, кредитов в микрофинансовых организациях. Постоянно звонили ему с требованием погасить их […] Знаю, что он сам из Лысьвы, это Пермский край. Нормальный вроде парень, сюда на заработки приехал. Семьи и детей вроде не было у него», — цитирует E1.RU знакомого погибшего. Труп, висящий на дереве, обнаружили в Екатеринбурге 23 мая прохожие. Признаков криминальной смерти силовики не нашли.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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