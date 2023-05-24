В Челябинске на «тропе здоровья» в микрорайоне Вишневая горка неизвестный напал на пенсионерку и попытался ее изнасиловать. Как сообщил URA.RU источник в силовых структурах, женщине удалось отбиться и убежать от маньяка.
«Женщина гуляла на тропе. Сзади на нее налетел мужчина и принялся избивать ее. После он попытался раздеть жертву и изнасиловать. Женщина смогла отбиться и убежать», — рассказал источник.
URA.RU связалось с пресс-службой ГУ МВД по региону. Там сообщили, что в настоящее время на поиск маньяка ориентирован личный состав полиции Сосновского района, им помогают коллеги из главного управления. В полиции просят всех, кто владеет информацией о человеке из ориентировки, сообщить в правоохранительные органы.
URA.RU пыталось связаться с пресс-службой СУ СКР по региону. Там на звонок не ответили.
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