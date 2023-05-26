Песков рассказал о летнем отпуске Путина

Песков: лето у президента РФ расписано рабочими моментами

26 мая 2023 в 11:06 Размер текста - 17 +

Дмитрий Песков раскрыл детали летнего отпуска Владимира Путина Фото: Владимир Андреев © URA.RU Лето президента России Владимира Путина уже расписано рабочими встречами. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Пока все лето уже во многом расписано, рабочие моменты», — заявил Песков в беседе с агентством Life . Однако он отметил, что президенту все равно нужно немного отдохнуть. Песков еще не в курсе планов сотрудников администрации президента на отпуск. Но он подчеркнул, что отдыхать в недружественные страны никто не полетит. Ранее Песков заявлял, что у президента РФ Владимира Путина не бывает каникул. Последний раз Путин был в отпуске в сентябре 2021 года. Он в компании министра обороны РФ Сергея Шойгу отдыхал в сибирской тайге. Они видели маралов, занимались рыбалкой, гуляли по лесу и горам, а также катались на вездеходе и катере и ночевали в палатках.

Лето президента России Владимира Путина уже расписано рабочими встречами. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Пока все лето уже во многом расписано, рабочие моменты», — заявил Песков в беседе с агентством Life. Однако он отметил, что президенту все равно нужно немного отдохнуть. Песков еще не в курсе планов сотрудников администрации президента на отпуск. Но он подчеркнул, что отдыхать в недружественные страны никто не полетит. Ранее Песков заявлял, что у президента РФ Владимира Путина не бывает каникул. Последний раз Путин был в отпуске в сентябре 2021 года. Он в компании министра обороны РФ Сергея Шойгу отдыхал в сибирской тайге. Они видели маралов, занимались рыбалкой, гуляли по лесу и горам, а также катались на вездеходе и катере и ночевали в палатках.