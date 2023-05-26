Песков рассказал о летнем отпуске Путина

Песков: лето у президента РФ расписано рабочими моментами
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Пленарная сессия Евразийского Экономического Форума с участием глав государств членов ЕАЭС. Москва, путин владимир
Дмитрий Песков раскрыл детали летнего отпуска Владимира Путина Фото:

Лето президента России Владимира Путина уже расписано рабочими встречами. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Пока все лето уже во многом расписано, рабочие моменты», — заявил Песков в беседе с агентством Life. Однако он отметил, что президенту все равно нужно немного отдохнуть.

Песков еще не в курсе планов сотрудников администрации президента на отпуск. Но он подчеркнул, что отдыхать в недружественные страны никто не полетит.

Ранее Песков заявлял, что у президента РФ Владимира Путина не бывает каникул. Последний раз Путин был в отпуске в сентябре 2021 года. Он в компании министра обороны РФ Сергея Шойгу отдыхал в сибирской тайге. Они видели маралов, занимались рыбалкой, гуляли по лесу и горам, а также катались на вездеходе и катере и ночевали в палатках.

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Лето президента России Владимира Путина уже расписано рабочими встречами. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Пока все лето уже во многом расписано, рабочие моменты», — заявил Песков в беседе с агентством Life. Однако он отметил, что президенту все равно нужно немного отдохнуть. Песков еще не в курсе планов сотрудников администрации президента на отпуск. Но он подчеркнул, что отдыхать в недружественные страны никто не полетит. Ранее Песков заявлял, что у президента РФ Владимира Путина не бывает каникул. Последний раз Путин был в отпуске в сентябре 2021 года. Он в компании министра обороны РФ Сергея Шойгу отдыхал в сибирской тайге. Они видели маралов, занимались рыбалкой, гуляли по лесу и горам, а также катались на вездеходе и катере и ночевали в палатках.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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