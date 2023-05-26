Песков рассказал о летнем отпуске Путина

Лето президента России Владимира Путина уже расписано рабочими встречами. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Пока все лето уже во многом расписано, рабочие моменты», — заявил Песков в беседе с агентством
Песков еще не в курсе планов сотрудников администрации президента на отпуск. Но он подчеркнул, что отдыхать в недружественные страны никто не полетит.
Ранее Песков заявлял, что у президента РФ Владимира Путина не бывает каникул. Последний раз Путин был в отпуске в сентябре 2021 года. Он в компании министра обороны РФ Сергея Шойгу отдыхал в сибирской тайге. Они видели маралов, занимались рыбалкой, гуляли по лесу и горам, а также катались на вездеходе и катере и ночевали в палатках.
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