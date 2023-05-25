25 мая 2023

Мэрия Челябинска продаст с торгов недостроенные автокомплекс и склад. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Долгострой возле гостиницы Малахит. Челябинск, долгострой, недострой
Аукцион по продаже недостроев состоится 18 июля, заявки принимаются с 1 июня Фото:

Мэрия Челябинска продаст с торгов два недостроя — автокомплекс с автомойкой и склад. Заявки на участие принимаются с 1 июня, сами аукционы состоятся 18 июля, сообщили пресс-службе мэрии.

«Участок под завершение строительства склада находится по адресу улица Валдайская, 13-а, площадь застройки составляет 4 тысячи 686 квадратных метров. Недостроенный автокомплекс расположен на улице Чистопольская, площадь застройки 510 квадратных метров. Аукционы по продаже двух объектов незавершенного строительства пройдут в Челябинске 18 июля», — сообщили в пресс-службе.

Начальная цена недостроенного склада, который находится на улице Валдайская, 13-а, составляет 46 млн 575 тысяч рублей.

Стартовая цена второго объекта аукциона со степенью готовности составляет 45%, составляет 7 млн 346 тысяч рублей. Недостроенный автокомплекс с автомойкой расположен по улице Чистопольской.

Начальная цена недостроенного склада, который находится на улице Валдайская, 13-а, составляет 46 млн 575 тысяч рублей
Начальная цена недостроенного склада, который находится на улице Валдайская, 13-а, составляет 46 млн 575 тысяч рублей
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Мэрия Челябинска продаст с торгов два недостроя — автокомплекс с автомойкой и склад. Заявки на участие принимаются с 1 июня, сами аукционы состоятся 18 июля, сообщили пресс-службе мэрии. «Участок под завершение строительства склада находится по адресу улица Валдайская, 13-а, площадь застройки составляет 4 тысячи 686 квадратных метров. Недостроенный автокомплекс расположен на улице Чистопольская, площадь застройки 510 квадратных метров. Аукционы по продаже двух объектов незавершенного строительства пройдут в Челябинске 18 июля», — сообщили в пресс-службе. Начальная цена недостроенного склада, который находится на улице Валдайская, 13-а, составляет 46 млн 575 тысяч рублей. Стартовая цена второго объекта аукциона со степенью готовности составляет 45%, составляет 7 млн 346 тысяч рублей. Недостроенный автокомплекс с автомойкой расположен по улице Чистопольской.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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