Аукцион по продаже недостроев состоится 18 июля, заявки принимаются с 1 июня Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Мэрия Челябинска продаст с торгов два недостроя — автокомплекс с автомойкой и склад. Заявки на участие принимаются с 1 июня, сами аукционы состоятся 18 июля, сообщили пресс-службе мэрии.

«Участок под завершение строительства склада находится по адресу улица Валдайская, 13-а, площадь застройки составляет 4 тысячи 686 квадратных метров. Недостроенный автокомплекс расположен на улице Чистопольская, площадь застройки 510 квадратных метров. Аукционы по продаже двух объектов незавершенного строительства пройдут в Челябинске 18 июля», — сообщили в пресс-службе.

Начальная цена недостроенного склада, который находится на улице Валдайская, 13-а, составляет 46 млн 575 тысяч рублей.

Стартовая цена второго объекта аукциона со степенью готовности составляет 45%, составляет 7 млн 346 тысяч рублей. Недостроенный автокомплекс с автомойкой расположен по улице Чистопольской.