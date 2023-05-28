28 мая 2023
27 мая 2023

Челябинский водитель выехал под грузовик и в ДТП погибли две молодые пассажирки

© Служба новостей «URA.RU»
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Профилактическое мероприятие ГИБДД по выявлению нарушителей. Магнитогорск, рейд, гибдд, проверка на дорогах
В ГИБДД устанавливают обстоятельства смертельного ДТП Фото:

Под Челябинском водитель «Лада Калина» совершил столкновение с грузовиком Mercedes-Benz. От полученных травм две молодые пассажирки скончались на месте ДТП. Об этом URA.RU сообщили 29 мая в пресс-службе ГИБДД по региону.

«ДТП произошло 28 мая 2023 года в 23: 50 минут на автодороги „Западный обход города Челябинска“. Водитель 1999 года рождения, управляя автомобилем „Лада Калина“ при выезде со второстепенной дороги на главную не уступил дорогу Mercedes-Benz. В результате ДТП две девушки 2001 года рождения от полученных травм скончались на месте», — заявили URA.RU в пресс-службе ведомства.

В машине помимо погибших девушек было еще два пассажира. Мужчина 2001 года рождения позже скончался в медицинском учреждении. Третья девушка, 2001 года рождения, находится в больнице.

В полиции устанавливаются причины аварии. Установлено, что водитель автомобиля «Лада Калина» является жителем Златоуста. У него пятилетний водительский стаж и к административной ответственности за последний год он привлекался четыре раза.

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Под Челябинском водитель «Лада Калина» совершил столкновение с грузовиком Mercedes-Benz. От полученных травм две молодые пассажирки скончались на месте ДТП. Об этом URA.RU сообщили 29 мая в пресс-службе ГИБДД по региону. «ДТП произошло 28 мая 2023 года в 23: 50 минут на автодороги „Западный обход города Челябинска“. Водитель 1999 года рождения, управляя автомобилем „Лада Калина“ при выезде со второстепенной дороги на главную не уступил дорогу Mercedes-Benz. В результате ДТП две девушки 2001 года рождения от полученных травм скончались на месте», — заявили URA.RU в пресс-службе ведомства. В машине помимо погибших девушек было еще два пассажира. Мужчина 2001 года рождения позже скончался в медицинском учреждении. Третья девушка, 2001 года рождения, находится в больнице. В полиции устанавливаются причины аварии. Установлено, что водитель автомобиля «Лада Калина» является жителем Златоуста. У него пятилетний водительский стаж и к административной ответственности за последний год он привлекался четыре раза.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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