28 мая 2023

Челябинская полиция устроила облаву на общежития и гостиницы из-за мигрантов

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Челябинск, мигранты, нелегалы, проверка документов, омон
В регионе проводилось мероприятие «Фиктивная регистрация» Фото:

В Челябинской области в рамках мероприятия «Фиктивная регистрация» полиция проверила жилые помещения, общежития, гостиницы и хостелы. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

«Сотрудники полиции проверяли жилые помещения, общежития, гостиницы, хостелы. За два дня мероприятия выявлено 50 помещений, где фиктивно были поставлены на учет более 100 граждан», — заявили в пресс-службе ведомства.

По результатам рейда возбуждено 15 уголовных дел по статьям 322.2 и 322.3 УК РФ. За данные преступления предусмотрены различные санкции — от крупного штрафа до трех лет лишения свободы.

В областном главке полиции отметили, что суд принял решения о выдворении 12 иностранцев, в том числе в девяти случаях — в принудительном порядке. Все нарушители сняты с миграционного и регистрационного учетов.

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В Челябинской области в рамках мероприятия «Фиктивная регистрация» полиция проверила жилые помещения, общежития, гостиницы и хостелы. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону. «Сотрудники полиции проверяли жилые помещения, общежития, гостиницы, хостелы. За два дня мероприятия выявлено 50 помещений, где фиктивно были поставлены на учет более 100 граждан», — заявили в пресс-службе ведомства. По результатам рейда возбуждено 15 уголовных дел по статьям 322.2 и 322.3 УК РФ. За данные преступления предусмотрены различные санкции — от крупного штрафа до трех лет лишения свободы. В областном главке полиции отметили, что суд принял решения о выдворении 12 иностранцев, в том числе в девяти случаях — в принудительном порядке. Все нарушители сняты с миграционного и регистрационного учетов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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