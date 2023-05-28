Челябинская полиция устроила облаву на общежития и гостиницы из-за мигрантов

В регионе проводилось мероприятие «Фиктивная регистрация» Фото: Кондрат Александров © URA.RU

В Челябинской области в рамках мероприятия «Фиктивная регистрация» полиция проверила жилые помещения, общежития, гостиницы и хостелы. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

«Сотрудники полиции проверяли жилые помещения, общежития, гостиницы, хостелы. За два дня мероприятия выявлено 50 помещений, где фиктивно были поставлены на учет более 100 граждан», — заявили в пресс-службе ведомства.

По результатам рейда возбуждено 15 уголовных дел по статьям 322.2 и 322.3 УК РФ. За данные преступления предусмотрены различные санкции — от крупного штрафа до трех лет лишения свободы.

В областном главке полиции отметили, что суд принял решения о выдворении 12 иностранцев, в том числе в девяти случаях — в принудительном порядке. Все нарушители сняты с миграционного и регистрационного учетов.