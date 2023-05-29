За Основинским парком выставили на продажу БЦ «Бриг»
В Екатеринбурге выставили на продажу недостроенный офисный центр «Бриг» за Основинским парком. За объект площадью 32,6 тысячи квадратных метров просят 409,4 млн рублей. Объявление опубликовано на сайте «Торги-ру».
«Объект незавершенного строительства: деловой дом „Парк“, ранее БЦ „Бриг“, площадью 32,6 тысячи квадратных метра. Степень готовности 72%», — говорится в объявлении.
Объект можно использовать для строительства многоуровнего паркинга с кафе, административным блоком, торговыми помещениями и газовой котельной. На реализации лот будет находиться до 1 июня.
Готовность объекта — 72%
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