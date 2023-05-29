В Екатеринбурге продают недострой за 400 млн рублей. Фото

29 мая 2023 в 20:46 Размер текста - 17 +

За Основинским парком выставили на продажу БЦ «Бриг» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Екатеринбурге выставили на продажу недостроенный офисный центр «Бриг» за Основинским парком. За объект площадью 32,6 тысячи квадратных метров просят 409,4 млн рублей. Объявление опубликовано на сайте «Торги-ру». «Объект незавершенного строительства: деловой дом „Парк“, ранее БЦ „Бриг“, площадью 32,6 тысячи квадратных метра. Степень готовности 72%», — говорится в объявлении. Объект можно использовать для строительства многоуровнего паркинга с кафе, административным блоком, торговыми помещениями и газовой котельной. На реализации лот будет находиться до 1 июня. Готовность объекта — 72% Фото: «Торги-ру»

В Екатеринбурге выставили на продажу недостроенный офисный центр «Бриг» за Основинским парком. За объект площадью 32,6 тысячи квадратных метров просят 409,4 млн рублей. Объявление опубликовано на сайте «Торги-ру». «Объект незавершенного строительства: деловой дом „Парк“, ранее БЦ „Бриг“, площадью 32,6 тысячи квадратных метра. Степень готовности 72%», — говорится в объявлении. Объект можно использовать для строительства многоуровнего паркинга с кафе, административным блоком, торговыми помещениями и газовой котельной. На реализации лот будет находиться до 1 июня.