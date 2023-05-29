В Екатеринбурге продают недострой за 400 млн рублей. Фото

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Минусинский электротехнический комплекс. Минусинск, Красноярский край, цех завода, недострой, цех, заброшенное помещение
За Основинским парком выставили на продажу БЦ «Бриг» Фото:

В Екатеринбурге выставили на продажу недостроенный офисный центр «Бриг» за Основинским парком. За объект площадью 32,6 тысячи квадратных метров просят 409,4 млн рублей. Объявление опубликовано на сайте «Торги-ру».

«Объект незавершенного строительства: деловой дом „Парк“, ранее БЦ „Бриг“, площадью 32,6 тысячи квадратных метра. Степень готовности 72%», — говорится в объявлении.

Объект можно использовать для строительства многоуровнего паркинга с кафе, административным блоком, торговыми помещениями и газовой котельной. На реализации лот будет находиться до 1 июня.

Готовность объекта — 72%
Готовность объекта — 72%
Фото:

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В Екатеринбурге выставили на продажу недостроенный офисный центр «Бриг» за Основинским парком. За объект площадью 32,6 тысячи квадратных метров просят 409,4 млн рублей. Объявление опубликовано на сайте «Торги-ру». «Объект незавершенного строительства: деловой дом „Парк“, ранее БЦ „Бриг“, площадью 32,6 тысячи квадратных метра. Степень готовности 72%», — говорится в объявлении. Объект можно использовать для строительства многоуровнего паркинга с кафе, административным блоком, торговыми помещениями и газовой котельной. На реализации лот будет находиться до 1 июня.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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