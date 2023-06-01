01 июня 2023

В Кольцово поймали иностранца с чемоданом телефонов

© Служба новостей «URA.RU»
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Таможенное оформление плодоовощной продукции. Екатеринбург, таможня, склад, груз, разгрузка товара, таможенный контроль, разгрузка машины
Таможенники изъяли телефоны и отвезли их на склад временного хранения Фото:

В екатеринбургском аэропорту Кольцово задержали жителя Таджикистана, который пытался провести за границу 17 мобильных телефонов. Об этом URA.RU сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления.

«Семнадцать сотовых телефонов выявили таможенники в аэропорту Кольцово у пассажира рейса Екатеринбург—Душанбе. 37-летний житель Таджикистана для прохождения таможенного контроля выбрал „зеленый“ коридор, тем самым заявив об отсутствии у него товаров, подлежащих таможенному декларированию», — рассказали в ведомстве.

В багаже мужчины нашли партию гаджетов Realme, Redme, OPPO, TECNO Spark Go 2023. Как пояснил нарушитель закона, он вез мобильные телефоны по просьбе тех, кто живет в Душанбе, о таможенных правилах не знал и декларацию не заполнял. Товар изъяли и отвезли на склад временного хранения, его можно будет вернуть после оплаты штрафа.

«Количество телефонов, разные модели и фирменная упаковка указывают, что данные гаджеты не являются товарами для личного пользования, а предназначаются для коммерческих целей и, соответственно, подлежат обязательному декларированию», — уточнил начальник Кольцовской таможни Михаил Сентяков.

Ранее в Кольцово у пассажира рейса Дубай—Екатеринбург нашли 68 килограммов незадекларированной одежды. Сотрудники таможни изъяли товары и отправили на экспертизу.

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В екатеринбургском аэропорту Кольцово задержали жителя Таджикистана, который пытался провести за границу 17 мобильных телефонов. Об этом URA.RU сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления. «Семнадцать сотовых телефонов выявили таможенники в аэропорту Кольцово у пассажира рейса Екатеринбург—Душанбе. 37-летний житель Таджикистана для прохождения таможенного контроля выбрал „зеленый“ коридор, тем самым заявив об отсутствии у него товаров, подлежащих таможенному декларированию», — рассказали в ведомстве. В багаже мужчины нашли партию гаджетов Realme, Redme, OPPO, TECNO Spark Go 2023. Как пояснил нарушитель закона, он вез мобильные телефоны по просьбе тех, кто живет в Душанбе, о таможенных правилах не знал и декларацию не заполнял. Товар изъяли и отвезли на склад временного хранения, его можно будет вернуть после оплаты штрафа. «Количество телефонов, разные модели и фирменная упаковка указывают, что данные гаджеты не являются товарами для личного пользования, а предназначаются для коммерческих целей и, соответственно, подлежат обязательному декларированию», — уточнил начальник Кольцовской таможни Михаил Сентяков. Ранее в Кольцово у пассажира рейса Дубай—Екатеринбург нашли 68 килограммов незадекларированной одежды. Сотрудники таможни изъяли товары и отправили на экспертизу.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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