В Кольцово поймали иностранца с чемоданом телефонов

В екатеринбургском аэропорту Кольцово задержали жителя Таджикистана, который пытался провести за границу 17 мобильных телефонов. Об этом URA.RU сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления.
«Семнадцать сотовых телефонов выявили таможенники в аэропорту Кольцово у пассажира рейса Екатеринбург—Душанбе. 37-летний житель Таджикистана для прохождения таможенного контроля выбрал „зеленый“ коридор, тем самым заявив об отсутствии у него товаров, подлежащих таможенному декларированию», — рассказали в ведомстве.
В багаже мужчины нашли партию гаджетов Realme, Redme, OPPO, TECNO Spark Go 2023. Как пояснил нарушитель закона, он вез мобильные телефоны по просьбе тех, кто живет в Душанбе, о таможенных правилах не знал и декларацию не заполнял. Товар изъяли и отвезли на склад временного хранения, его можно будет вернуть после оплаты штрафа.
«Количество телефонов, разные модели и фирменная упаковка указывают, что данные гаджеты не являются товарами для личного пользования, а предназначаются для коммерческих целей и, соответственно, подлежат обязательному декларированию», — уточнил начальник Кольцовской таможни Михаил Сентяков.
Ранее в Кольцово у пассажира рейса Дубай—Екатеринбург нашли 68 килограммов незадекларированной одежды. Сотрудники таможни изъяли товары и отправили на экспертизу.
Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.