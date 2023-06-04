URA.RU составило список жертв политических репрессий 1930-1950-х годов в Екатеринбурге

Среди репрессированных уральцев есть ректоры и ученые Фото: Московец Илья © URA.RU

От политических репрессий 1930-1950-х годов в Екатеринбурге пострадало огромное количество сотрудников высших учебных заведений. URA.RU составило список самых ярких репрессированных деятельней образования на Урале.

Альберт Пинкевич — российский и советский педагог, общественный деятель, профессор. Ректор Уральского государственного университета (1920—1921). В 1937 году был репрессирован и 25 декабря расстрелян. Похоронен в Москве на Донском кладбище. Реабилитирован посмертно в 1956 году.

Борис Дидковский — советский геолог, педагог и ректор УрГУ. 30 января 1937 года был арестован, 10 августа 1937 года был приговорен, а 13 августа 1937 года был расстрелян. 22 сентября 1956 года был реабилитирован.

Иван Крюков — советский общественный деятель, ректор УГТУ. Арестован 23 августа 1937 года. 30 января 1938 был приговорен к расстрелу.

Юлий Колосов — ученый-энтомолог, профессор УрГУ. 27 марта 1937 года был арестован по анонимному доносу. 13 октября 1937 года был приговорен к десяти годам исправительно-трудовых лагерей. В марте 1938 года был осужден повторно и приговорен к расстрелу.

Иван Стецула — один из самых компетентных специалистов в сфере электротехники на Урале. С 1924 по 1938 годы работал в Уралгипромезе. Участвовал в проектировании основных заводов Урала: Уралмаша, Магнитогорского комбината и Уралвагонзавода. 16 ноября 1937 года был арестован, а 2 февраля 1938 года был расстрелян.

Лазарь Брук-Левинсон — доцент Уральского индустриального института, заведующий кафедрой «Тепловые установки». В январе 1940 года был осужден, приговорен к пяти годам исправительно-трудовых лагерей. После окончания срока в 1943 году приехал в Свердловск. Пропал без вести. В 1956 году был реабилитирован посмертно.

Зинаида Торбакова — в 1933 году была назначена заведующей учебной частью Свердловского университета. 2 июня 1935 года назначена ректором Свердловского государственного университета. В марте 1938 года ее арестовали, а 8 августа 1938 года была расстреляна. Имя первой женщины-ректора Советского Союза увековечено на плите семейной могилы на Ивановском кладбище в Екатеринбурге.

Алексей Богданов — завкафедры энергетического факультета Уральского индустриального института. Был арестован 17 февраля 1938 года, а 16 сентября 1938 года был расстрелян.

Ранее URA.RU писало, что под Екатеринбургом на Мемориальном комплексе почтили память жертв репрессий. Мемориальный комплекс на Московском тракте создан на месте массовых захоронений жителей Свердловской, Пермской и Томской областей, которые погибли в 1937—1938 годах.