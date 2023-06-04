04 июня 2023

Екатеринбуржец, который прибил к полу и убил свою мать, предстанет перед судом

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Суд над предполагаемым убийцей пройдет в Екатеринбурге Фото:

Екатеринбуржец, который гвоздем прибил к полу свою 92-летнюю мать, а затем избил ее до смерти молотком, предстанет перед Свердловским судом, где его попросят отправить не в колонию, а на принудительное лечение. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

«Уголовное дело направлено в Свердловский областной суд для рассмотрения вопроса о применении в отношении мужчины принудительной меры медицинского характера», — говорится в сообщении ведомства. По версии силовиков, инцидент произошел в конце 2022 года.

Екатеринбуржец прибил стопу матери к деревянному полу, чтобы она не смога сдвинуться с места. После этого сын несколько десятков раз ударил ее молотком, после чего пенсионерка погибла.

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Екатеринбуржец, который гвоздем прибил к полу свою 92-летнюю мать, а затем избил ее до смерти молотком, предстанет перед Свердловским судом, где его попросят отправить не в колонию, а на принудительное лечение. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. «Уголовное дело направлено в Свердловский областной суд для рассмотрения вопроса о применении в отношении мужчины принудительной меры медицинского характера», — говорится в сообщении ведомства. По версии силовиков, инцидент произошел в конце 2022 года. Екатеринбуржец прибил стопу матери к деревянному полу, чтобы она не смога сдвинуться с места. После этого сын несколько десятков раз ударил ее молотком, после чего пенсионерка погибла.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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