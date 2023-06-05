Екатеринбуржцы массово устремились в травмпункты после жарких выходных

05 июня 2023 в 17:53 Размер текста - 17 +

Жители уральской столицы массово обратились за медицинской помощью в травмпункты Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Екатеринбурге за последние дни наблюдается наплыв пациентов в травмпункты. Жители города связывают высокий уровень травматизма с жаркой погодой, которая влияет на повышенную активность. Очереди в травмпунктах были обнаружены по следующим адресам: ул. Челюскинцев, 3/5, (Центральная городская больница, № 2) и Центральная ул. 2, (Городская больница, № 36). Об этом рассказали читатели URA.RU. «Пришел сегодня в травмпункт на Челюсцинцев. Катался на самокате Whoosh. Резко затормозил и упал. Нога начала болеть в субботу, а сегодня пришел в медучреждение. И там таких, как я, просто полно. Людей было очень много. Кто-то с велика упал, кто-то искупался неудачно. В эти выходные было очень жарко, грех было дома сидеть. Именно поэтому все люди на улицах. Вот отсюда и столько травм», — отметил собеседник агентства Максим. Такая же ситуация и в травмпункте на Центральной. «Неудачно приземлился на скейте. Как итог — безумная боль в руке. Пришел, а там народу много. И молодых много, и пожилых есть. Но в основном молодежь. Видимо, как и я, неудачно погулял в летние выходные», — поделился читатель URA.RU. Редакция URA.RU обратилась за комментарием в Городскую больницу № 36. На звонок корреспондента никто не ответил. В Центральной городской больнице № 2 журналисту URA.RU обещали подготовить запрашиваемую информацию. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Екатеринбурге за последние дни наблюдается наплыв пациентов в травмпункты. Жители города связывают высокий уровень травматизма с жаркой погодой, которая влияет на повышенную активность. Очереди в травмпунктах были обнаружены по следующим адресам: ул. Челюскинцев, 3/5, (Центральная городская больница, № 2) и Центральная ул. 2, (Городская больница, № 36). Об этом рассказали читатели URA.RU. «Пришел сегодня в травмпункт на Челюсцинцев. Катался на самокате Whoosh. Резко затормозил и упал. Нога начала болеть в субботу, а сегодня пришел в медучреждение. И там таких, как я, просто полно. Людей было очень много. Кто-то с велика упал, кто-то искупался неудачно. В эти выходные было очень жарко, грех было дома сидеть. Именно поэтому все люди на улицах. Вот отсюда и столько травм», — отметил собеседник агентства Максим. Такая же ситуация и в травмпункте на Центральной. «Неудачно приземлился на скейте. Как итог — безумная боль в руке. Пришел, а там народу много. И молодых много, и пожилых есть. Но в основном молодежь. Видимо, как и я, неудачно погулял в летние выходные», — поделился читатель URA.RU. Редакция URA.RU обратилась за комментарием в Городскую больницу № 36. На звонок корреспондента никто не ответил. В Центральной городской больнице № 2 журналисту URA.RU обещали подготовить запрашиваемую информацию.