В Литературном квартале можно посмотреть на портреты Пушкина в разных стилях Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Сегодня в России отмечается День рождения писателя Александра Пушкина. В его честь названа программа поддержки культурного досуга молодежи «Пушкинская карта», которая помогает молодежи в возрасте от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, выставки, филармонии и другие учреждения. URA.RU подготовило список мест в Екатеринбурге, куда можно сходить по «Пушкинской карте».

Например, советуем отправиться праздновать 224-й День рождения Пушкина в Литературный квартал. Там на площади перед Камерным театром гостей будут ждать фрагменты спектаклей по произведениям поэта от ведущих екатеринбургских театров. Их покажут с 17:00 до 19:00. Также весь день в парке будет работать арт-проект Пушкин_style — горожане увидят портреты Пушкина в художественных стилях знаменитых художников: от Ван Гога до Уорхола и Малевича.

В любой день недели можно посетить Свердловский областной краеведческий музей и увидеть Шигирскую кладовую, где представлена коллекция древних изделий из кости, рога и дерева. «Жемчужиной» коллекции является Шигирский идол — пятиметровая деревянная скульптура возрастом более 12 тысяч лет.

Продолжить празднование Дня рождения Пушкина можно и после 6 июня. Например, культурную программу может дополнить постановка Вячеслава Самодурова «Ромео и Джульетта», где зрители увидят огромную трехъярусную конструкцию, отсылающую к знаменитому шекспировскому театру «Глобус», и платья с принтами картин художников эпохи Возрождения. Спектакль пройдет 8 июня. Также советуем отправиться 15 июня на закрытие сезона в Свердловскую филармонию. Посетители смогут услышать произведения Сергея Прокофьева и седьмую симфонию «Ленинградская» Шостаковича — музыку, звучавшую в блокадном городе.

Ранее URA.RU рассказывало о топовых местах для купания, куда можно поехать свердловчанам. Из-за несоответствия требованиям безопасности и санитарного законодательства в списке оказались только озера Челябинской области.

Фото: telegram-канал «Екатское чтиво»

Фото: telegram-канал «Екатское чтиво»

Фото: telegram-канал «Екатское чтиво»