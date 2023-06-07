07 июня 2023

Лицами 300-летия Екатеринбурга стали топовые бойцы. Фото

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Петр Ян, Иван Штырков и Евгений Тищенко стали лицами 300-летия Екатеринбурга
Петр Ян, Иван Штырков и Евгений Тищенко стали лицами 300-летия Екатеринбурга Фото:
новость из сюжета
Екатеринбург празднует 300-летие

Спортсмены Академии единоборств РМК Петр Ян, Иван Штырков и Евгений Тищенко стали лицами 300-летия Екатеринбурга. Плакаты с изображением бойцов уже стали появляться на улицах города, рассказали URA.RU в пресс-службе РМК.

«Петр Ян в 2020 году стал чемпионом UFC и привез самый значимый титул в мировых смешанных единоборствах в Екатеринбург, Евгений Тищенко в 2016 году стал олимпийским чемпионом Рио-де-Жанейро и сейчас входит в десятку сильнейших по версии Всемирной ассоциации бокса в элитной тяжелой весовой категории, а Иван Штырков на сегодняшний момент входит в тройку сильнейших бойцов ММА в России, а в 2022 году был признан лучшим по итогам года», — рассказали в компании.

Спортсмены уже несколько лет продвигают бренд «Екатеринбург — столица единоборств». Лицами 300-летия уральской столицы они стали наряду с врачами, учителями, актерами, политиками, музыкантами, который внесли вклад в развитие города. По всему городу разместили 480 баннеров с самыми известными свердловчанами.

Баннеры с изображением известных спортсменов появились на улицах города
Баннеры с изображением известных спортсменов появились на улицах города
Фото:

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Спортсмены Академии единоборств РМК Петр Ян, Иван Штырков и Евгений Тищенко стали лицами 300-летия Екатеринбурга. Плакаты с изображением бойцов уже стали появляться на улицах города, рассказали URA.RU в пресс-службе РМК. «Петр Ян в 2020 году стал чемпионом UFC и привез самый значимый титул в мировых смешанных единоборствах в Екатеринбург, Евгений Тищенко в 2016 году стал олимпийским чемпионом Рио-де-Жанейро и сейчас входит в десятку сильнейших по версии Всемирной ассоциации бокса в элитной тяжелой весовой категории, а Иван Штырков на сегодняшний момент входит в тройку сильнейших бойцов ММА в России, а в 2022 году был признан лучшим по итогам года», — рассказали в компании. Спортсмены уже несколько лет продвигают бренд «Екатеринбург — столица единоборств». Лицами 300-летия уральской столицы они стали наряду с врачами, учителями, актерами, политиками, музыкантами, который внесли вклад в развитие города. По всему городу разместили 480 баннеров с самыми известными свердловчанами.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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