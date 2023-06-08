08 июня 2023

Пермяки отправили 20 тонн продуктов и вещей в Белгородскую область

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Гуманитарная помощь. Магнитогорск, гуманитарная помощь, коробки, груз, гуманитарка
Отправка вещей и продуктов была организована в кратчайшие сроки Фото:
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Из Пермского края в Белгородскую область отправился грузовой автомобиль с продуктами питания и вещами. Они предназначены для вынужденных переселенцев, находящихся в пункте временного размещения. Вес груза — 20 тонн, сообщает telegram-канал пермского реготделения партии «Единая Россия».

«В пункте временного размещения в Белгороде сейчас находятся около 8 тысяч человек. Для вынужденных переселенцев закуплена и отправлена большая партия продуктов длительного хранения, гигиенических принадлежностей и товаров первой необходимости. Вес — 20 тонн», — говорится в сообщении.

С призывом обеспечить эвакуированных в пункт временного размещения белгородцев всем необходимым к региональным отделениям партии ранее обратился секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак. Первая отправка продуктов и вещей из Пермского края в Белгородскую область была организована в кратчайшие сроки.

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Из Пермского края в Белгородскую область отправился грузовой автомобиль с продуктами питания и вещами. Они предназначены для вынужденных переселенцев, находящихся в пункте временного размещения. Вес груза — 20 тонн, сообщает telegram-канал пермского реготделения партии «Единая Россия». «В пункте временного размещения в Белгороде сейчас находятся около 8 тысяч человек. Для вынужденных переселенцев закуплена и отправлена большая партия продуктов длительного хранения, гигиенических принадлежностей и товаров первой необходимости. Вес — 20 тонн», — говорится в сообщении. С призывом обеспечить эвакуированных в пункт временного размещения белгородцев всем необходимым к региональным отделениям партии ранее обратился секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак. Первая отправка продуктов и вещей из Пермского края в Белгородскую область была организована в кратчайшие сроки.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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