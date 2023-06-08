Пермяки отправили 20 тонн продуктов и вещей в Белгородскую область

Из Пермского края в Белгородскую область отправился грузовой автомобиль с продуктами питания и вещами. Они предназначены для вынужденных переселенцев, находящихся в пункте временного размещения. Вес груза — 20 тонн, сообщает telegram-канал пермского реготделения партии «Единая Россия».
«В пункте временного размещения в Белгороде сейчас находятся около 8 тысяч человек. Для вынужденных переселенцев закуплена и отправлена большая партия продуктов длительного хранения, гигиенических принадлежностей и товаров первой необходимости. Вес — 20 тонн», — говорится в сообщении.
С призывом обеспечить эвакуированных в пункт временного размещения белгородцев всем необходимым к региональным отделениям партии ранее обратился секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак. Первая отправка продуктов и вещей из Пермского края в Белгородскую область была организована в кратчайшие сроки.
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