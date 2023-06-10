Канада конфисковала российский самолет Ан-124 для передачи Украине

10 июня 2023 в 20:20 Размер текста - 17 +

Российский самолет Ан-124 «Руслан» был конфискован Канадой для передачи Украине Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российского самолет Ан-124 «Руслан» («Антонов») передадут Украине. Об этом сообщил премьер-министр Канады Джастин Трюдо. «Прошлой весной российский „Антонов“ приземлился в аэропорту Пирсон, в Торонто. Как только он приземлился — мы немедленно задержали. Сегодня, благодаря принятому законодательству, мы конфискуем этот самолет, который был в собственности России, и начинаем процесс передачи в собственность Украины, чтобы он больше не использовался Россией», — заявил Трюдо. Его слова приводит корреспондент украинского издания «Суспильне». Ан-124 «Руслан» является самым большим в мире серийным грузовым самолетом. Он был разработан в конструкторском бюро «Антонов». В Ульяновском авиакомплексе было выпущено 36 самолетов данной модели. В России с 2003 года перестали выпускать Ан-124, однако действующие машины продолжают ремонтировать. Российские военные проявляли инициативу о возобновлении производства «Русланов». Однако глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что нет в этом необходимости, потому что поддержку летной годности Ан-124 может происходить до конца 2040-х годов. Ранее стало известно, что Трюдо прибыл в Украину с неожиданным визитом. Это вторая его поездка в Киев после начала спецоперации.

Российского самолет Ан-124 «Руслан» («Антонов») передадут Украине. Об этом сообщил премьер-министр Канады Джастин Трюдо. «Прошлой весной российский „Антонов“ приземлился в аэропорту Пирсон, в Торонто. Как только он приземлился — мы немедленно задержали. Сегодня, благодаря принятому законодательству, мы конфискуем этот самолет, который был в собственности России, и начинаем процесс передачи в собственность Украины, чтобы он больше не использовался Россией», — заявил Трюдо. Его слова приводит корреспондент украинского издания «Суспильне». Ан-124 «Руслан» является самым большим в мире серийным грузовым самолетом. Он был разработан в конструкторском бюро «Антонов». В Ульяновском авиакомплексе было выпущено 36 самолетов данной модели. В России с 2003 года перестали выпускать Ан-124, однако действующие машины продолжают ремонтировать. Российские военные проявляли инициативу о возобновлении производства «Русланов». Однако глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что нет в этом необходимости, потому что поддержку летной годности Ан-124 может происходить до конца 2040-х годов. Ранее стало известно, что Трюдо прибыл в Украину с неожиданным визитом. Это вторая его поездка в Киев после начала спецоперации.