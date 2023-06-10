Канада конфисковала российский самолет Ан-124 для передачи Украине

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Клипарт по теме Аэропорт. Екатеринбург, ан-124-100, самолет руслан
Российский самолет Ан-124 «Руслан» был конфискован Канадой для передачи Украине Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российского самолет Ан-124 «Руслан» («Антонов») передадут Украине. Об этом сообщил премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

«Прошлой весной российский „Антонов“ приземлился в аэропорту Пирсон, в Торонто. Как только он приземлился — мы немедленно задержали. Сегодня, благодаря принятому законодательству, мы конфискуем этот самолет, который был в собственности России, и начинаем процесс передачи в собственность Украины, чтобы он больше не использовался Россией», — заявил Трюдо. Его слова приводит корреспондент украинского издания «Суспильне».

Ан-124 «Руслан» является самым большим в мире серийным грузовым самолетом. Он был разработан в конструкторском бюро «Антонов». В Ульяновском авиакомплексе было выпущено 36 самолетов данной модели.

В России с 2003 года перестали выпускать Ан-124, однако действующие машины продолжают ремонтировать. Российские военные проявляли инициативу о возобновлении производства «Русланов». Однако глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что нет в этом необходимости, потому что поддержку летной годности Ан-124 может происходить до конца 2040-х годов.

Ранее стало известно, что Трюдо прибыл в Украину с неожиданным визитом. Это вторая его поездка в Киев после начала спецоперации.

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Российского самолет Ан-124 «Руслан» («Антонов») передадут Украине. Об этом сообщил премьер-министр Канады Джастин Трюдо. «Прошлой весной российский „Антонов“ приземлился в аэропорту Пирсон, в Торонто. Как только он приземлился — мы немедленно задержали. Сегодня, благодаря принятому законодательству, мы конфискуем этот самолет, который был в собственности России, и начинаем процесс передачи в собственность Украины, чтобы он больше не использовался Россией», — заявил Трюдо. Его слова приводит корреспондент украинского издания «Суспильне». Ан-124 «Руслан» является самым большим в мире серийным грузовым самолетом. Он был разработан в конструкторском бюро «Антонов». В Ульяновском авиакомплексе было выпущено 36 самолетов данной модели. В России с 2003 года перестали выпускать Ан-124, однако действующие машины продолжают ремонтировать. Российские военные проявляли инициативу о возобновлении производства «Русланов». Однако глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что нет в этом необходимости, потому что поддержку летной годности Ан-124 может происходить до конца 2040-х годов. Ранее стало известно, что Трюдо прибыл в Украину с неожиданным визитом. Это вторая его поездка в Киев после начала спецоперации.
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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