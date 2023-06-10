Премьер Канады прибыл в Киев с неожиданным визитом

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Европейские политики. stock, stock, Джастин Трюдо
Премьер- министр Канады Джастин Трюдо совершил второй визит на Украину с начала конфликта Фото:

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо прибыл в столицу Украины Киев. Об этом сообщила канадская радиостанция Radio-Canada.

«Джастин Трюдо прибыл с неожиданным визитом в Киев», — говорится в сообщении радио. Отмечается, что это вторая по счету его поездка на Украину после начала спецоперации.

Премьер-министр должен встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским. В Киеве Трюдо также объявит новые санкции.

Ранее стало известно, что Канада ввела санкции против против 129 физических и 63 юрлиц РФ. В списке оказались советские космонавты Валентина Терешкова и Светлана Савицкая, первый зампредседателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко, дочь главы Чечни Рамзана Кадырова Табарика. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала антироссийские санкции Канады проявлением нацизма и сравнила их с запретом литературы и попытками уничтожить «негерманский дух».

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Премьер-министр Канады Джастин Трюдо прибыл в столицу Украины Киев. Об этом сообщила канадская радиостанция Radio-Canada. «Джастин Трюдо прибыл с неожиданным визитом в Киев», — говорится в сообщении радио. Отмечается, что это вторая по счету его поездка на Украину после начала спецоперации. Премьер-министр должен встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским. В Киеве Трюдо также объявит новые санкции. Ранее стало известно, что Канада ввела санкции против против 129 физических и 63 юрлиц РФ. В списке оказались советские космонавты Валентина Терешкова и Светлана Савицкая, первый зампредседателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко, дочь главы Чечни Рамзана Кадырова Табарика. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала антироссийские санкции Канады проявлением нацизма и сравнила их с запретом литературы и попытками уничтожить «негерманский дух».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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