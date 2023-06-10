Премьер Канады прибыл в Киев с неожиданным визитом

Премьер- министр Канады Джастин Трюдо совершил второй визит на Украину с начала конфликтаФото: Официальный сайт Европарламента
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо прибыл в столицу Украины Киев. Об этом сообщила канадская радиостанция Radio-Canada.
«Джастин Трюдо прибыл с неожиданным визитом в Киев», — говорится в сообщении радио. Отмечается, что это вторая по счету его поездка на Украину после начала спецоперации.
Премьер-министр должен встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским. В Киеве Трюдо также объявит новые санкции.
Ранее стало известно, что Канада ввела санкции против против 129 физических и 63 юрлиц РФ. В списке оказались советские космонавты Валентина Терешкова и Светлана Савицкая, первый зампредседателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко, дочь главы Чечни Рамзана Кадырова Табарика. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала антироссийские санкции Канады проявлением нацизма и сравнила их с запретом литературы и попытками уничтожить «негерманский дух».
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо прибыл в столицу Украины Киев. Об этом сообщила канадская радиостанция Radio-Canada. «Джастин Трюдо прибыл с неожиданным визитом в Киев», — говорится в сообщении радио. Отмечается, что это вторая по счету его поездка на Украину после начала спецоперации. Премьер-министр должен встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским. В Киеве Трюдо также объявит новые санкции. Ранее стало известно, что Канада ввела санкции против против 129 физических и 63 юрлиц РФ. В списке оказались советские космонавты Валентина Терешкова и Светлана Савицкая, первый зампредседателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко, дочь главы Чечни Рамзана Кадырова Табарика. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала антироссийские санкции Канады проявлением нацизма и сравнила их с запретом литературы и попытками уничтожить «негерманский дух».