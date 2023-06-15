В Пермском крае исчез таежный поселок

16 июня 2023 в 10:50 Размер текста - 17 +

Последний житель покинул поселок в конце 2022 года (архивное фото) Фото: Анна Майорова © URA.RU С карты Пермского края исчез поселок Галечник, находившийся в Юрлинском районе на севере региона. Закон об упразднении населенного пункта подписал губернатор Дмитрий Махонин. «Упразднить как фактически прекративший существование сельский населенный пункт поселок Галечник Юрлинского административного района», — говорится в документе. Он опубликован на официальном портале правовой информации. Ранее URA.RU рассказывало, что последний человек покинул Галечник в конце 2022 года. Всего по программе переселения граждан с 2020 года из поселка уехала 21 семья. Он находился почти в 300 км от Перми и 50 км от райцентра Юрлы. Поселок основали в 1951 году силами сотрудников Юрлинского лесничества. По данным на 2010 год в нем проживали 42 человека.

С карты Пермского края исчез поселок Галечник, находившийся в Юрлинском районе на севере региона. Закон об упразднении населенного пункта подписал губернатор Дмитрий Махонин. «Упразднить как фактически прекративший существование сельский населенный пункт поселок Галечник Юрлинского административного района», — говорится в документе. Он опубликован на официальном портале правовой информации. Ранее URA.RU рассказывало, что последний человек покинул Галечник в конце 2022 года. Всего по программе переселения граждан с 2020 года из поселка уехала 21 семья. Он находился почти в 300 км от Перми и 50 км от райцентра Юрлы. Поселок основали в 1951 году силами сотрудников Юрлинского лесничества. По данным на 2010 год в нем проживали 42 человека.