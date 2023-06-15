В Пермском крае исчез таежный поселок

С карты Пермского края исчез поселок Галечник, находившийся в Юрлинском районе на севере региона. Закон об упразднении населенного пункта подписал губернатор Дмитрий Махонин.
«Упразднить как фактически прекративший существование сельский населенный пункт поселок Галечник Юрлинского административного района», — говорится в документе. Он опубликован на официальном портале правовой информации.
Ранее URA.RU рассказывало, что последний человек покинул Галечник в конце 2022 года. Всего по программе переселения граждан с 2020 года из поселка уехала 21 семья. Он находился почти в 300 км от Перми и 50 км от райцентра Юрлы. Поселок основали в 1951 году силами сотрудников Юрлинского лесничества. По данным на 2010 год в нем проживали 42 человека.
Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.