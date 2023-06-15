15 июня 2023

В Пермском крае исчез таежный поселок

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Последний житель покинул поселок в конце 2022 года (архивное фото) Фото:

С карты Пермского края исчез поселок Галечник, находившийся в Юрлинском районе на севере региона. Закон об упразднении населенного пункта подписал губернатор Дмитрий Махонин.

«Упразднить как фактически прекративший существование сельский населенный пункт поселок Галечник Юрлинского административного района», — говорится в документе. Он опубликован на официальном портале правовой информации.

Ранее URA.RU рассказывало, что последний человек покинул Галечник в конце 2022 года. Всего по программе переселения граждан с 2020 года из поселка уехала 21 семья. Он находился почти в 300 км от Перми и 50 км от райцентра Юрлы. Поселок основали в 1951 году силами сотрудников Юрлинского лесничества. По данным на 2010 год в нем проживали 42 человека.

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С карты Пермского края исчез поселок Галечник, находившийся в Юрлинском районе на севере региона. Закон об упразднении населенного пункта подписал губернатор Дмитрий Махонин. «Упразднить как фактически прекративший существование сельский населенный пункт поселок Галечник Юрлинского административного района», — говорится в документе. Он опубликован на официальном портале правовой информации. Ранее URA.RU рассказывало, что последний человек покинул Галечник в конце 2022 года. Всего по программе переселения граждан с 2020 года из поселка уехала 21 семья. Он находился почти в 300 км от Перми и 50 км от райцентра Юрлы. Поселок основали в 1951 году силами сотрудников Юрлинского лесничества. По данным на 2010 год в нем проживали 42 человека.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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