16 июня 2023

Под Нижним Тагилом турист сломал позвоночник при полете на тарзанке

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Мужчину госпитализировали с множественными переломами Фото:

На реке Чусовая под Нижним Тагилом (Свердловская область) турист получил несколько переломов костей при катании на тарзанке. Об этом сообщили очевидцы.

«Один из мужчин пролетел по дуге и ударился об землю со всей силы. Непонятно, как это произошло, возможно, пострадавший был плотного телосложения, под него не было все рассчитано», — рассказал очевидец сайту ИА «Все новости».

По словам собеседника агентства, мужчина был госпитализирован в нейрохирургию горбольницы №1 Нижнего Тагила. По предварительным данным, у туриста диагностированы переломы позвоночника, таза и пяточной кости. О пострадавшем очевидцы сообщили, что он приехал на реку на автомобиле с московскими номерами.

Ранее прокуратура Нижнего Тагила организовала проверку по факту получения травмы школьницей. Она упала с тарзанки во время похода.

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На реке Чусовая под Нижним Тагилом (Свердловская область) турист получил несколько переломов костей при катании на тарзанке. Об этом сообщили очевидцы. «Один из мужчин пролетел по дуге и ударился об землю со всей силы. Непонятно, как это произошло, возможно, пострадавший был плотного телосложения, под него не было все рассчитано», — рассказал очевидец сайту ИА «Все новости». По словам собеседника агентства, мужчина был госпитализирован в нейрохирургию горбольницы №1 Нижнего Тагила. По предварительным данным, у туриста диагностированы переломы позвоночника, таза и пяточной кости. О пострадавшем очевидцы сообщили, что он приехал на реку на автомобиле с московскими номерами. Ранее прокуратура Нижнего Тагила организовала проверку по факту получения травмы школьницей. Она упала с тарзанки во время похода.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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