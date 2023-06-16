Под Нижним Тагилом турист сломал позвоночник при полете на тарзанке

На реке Чусовая под Нижним Тагилом (Свердловская область) турист получил несколько переломов костей при катании на тарзанке. Об этом сообщили очевидцы.
«Один из мужчин пролетел по дуге и ударился об землю со всей силы. Непонятно, как это произошло, возможно, пострадавший был плотного телосложения, под него не было все рассчитано», — рассказал очевидец сайту ИА «Все новости».
По словам собеседника агентства, мужчина был госпитализирован в нейрохирургию горбольницы №1 Нижнего Тагила. По предварительным данным, у туриста диагностированы переломы позвоночника, таза и пяточной кости. О пострадавшем очевидцы сообщили, что он приехал на реку на автомобиле с московскими номерами.
Ранее прокуратура Нижнего Тагила организовала проверку по факту получения травмы школьницей. Она упала с тарзанки во время похода.
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