Свердловский врач назвал уникальную методику, помогающую справиться с алкоголизмом

Метод «Сфинкс» избавляет от алкоголизма до 94% пациентов, обратившихся к врачам. Суть методики заключается в том, что пациента вводят в поверхностную стадию гипнотического транса, формируют новый образ мысли, благодаря которому он перестает быть зависимым от спиртного, заявил свердловский врач-психиатр, руководитель клиники неврозов «Сосновый бор» Михаил Перцель.
«Существует эффективная методика „Сфинкс“, благодаря которой 94% пациентов смогли справиться с алкоголизмом. Зависимого вводят в поверхностные стадии гипнотического транса, которые можно сравнить с сонливостью или дремотой. У него формируют новый образ мысли, доминанту и нейронные связи, позволяющие осознанно отказаться от спиртного», — передает слова врача пресс-служба Минздрава Свердловской области. По его словам, продолжительность таких воздействий на человека определяются индивидуально.
Перцель добавил, что человек может и вообще не быть зависимым от алкоголя. Для этого он должен не терять навык радоваться своим достижениям и успехам, пусть даже и небольшим. «Тогда будет меньше шансов прибегать к опасным суррогатам удовольствия — спиртному, курению и другим вредным привычкам, которые лишь отнимают время или здоровье», — резюмировал врач-психиатр.
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