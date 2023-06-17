17 июня 2023
16 июня 2023

Свердловский врач назвал уникальную методику, помогающую справиться с алкоголизмом

Врач-психиатр Перцель: справиться с алкоголизмом 94% пациентам помогает метод «Сфинкс»
© Служба новостей «URA.RU»
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Алкоголь. Тюмень, пиво, алкоголь, бутылки с алкоголем, спиртное
В борьбе с алкоголизмом помогает методика «Сфинкс», заявил психиатр Михаил Перцель Фото:

Метод «Сфинкс» избавляет от алкоголизма до 94% пациентов, обратившихся к врачам. Суть методики заключается в том, что пациента вводят в поверхностную стадию гипнотического транса, формируют новый образ мысли, благодаря которому он перестает быть зависимым от спиртного, заявил свердловский врач-психиатр, руководитель клиники неврозов «Сосновый бор» Михаил Перцель.

«Существует эффективная методика „Сфинкс“, благодаря которой 94% пациентов смогли справиться с алкоголизмом. Зависимого вводят в поверхностные стадии гипнотического транса, которые можно сравнить с сонливостью или дремотой. У него формируют новый образ мысли, доминанту и нейронные связи, позволяющие осознанно отказаться от спиртного», — передает слова врача пресс-служба Минздрава Свердловской области. По его словам, продолжительность таких воздействий на человека определяются индивидуально.

Перцель добавил, что человек может и вообще не быть зависимым от алкоголя. Для этого он должен не терять навык радоваться своим достижениям и успехам, пусть даже и небольшим. «Тогда будет меньше шансов прибегать к опасным суррогатам удовольствия — спиртному, курению и другим вредным привычкам, которые лишь отнимают время или здоровье», — резюмировал врач-психиатр.

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Метод «Сфинкс» избавляет от алкоголизма до 94% пациентов, обратившихся к врачам. Суть методики заключается в том, что пациента вводят в поверхностную стадию гипнотического транса, формируют новый образ мысли, благодаря которому он перестает быть зависимым от спиртного, заявил свердловский врач-психиатр, руководитель клиники неврозов «Сосновый бор» Михаил Перцель. «Существует эффективная методика „Сфинкс“, благодаря которой 94% пациентов смогли справиться с алкоголизмом. Зависимого вводят в поверхностные стадии гипнотического транса, которые можно сравнить с сонливостью или дремотой. У него формируют новый образ мысли, доминанту и нейронные связи, позволяющие осознанно отказаться от спиртного», — передает слова врача пресс-служба Минздрава Свердловской области. По его словам, продолжительность таких воздействий на человека определяются индивидуально. Перцель добавил, что человек может и вообще не быть зависимым от алкоголя. Для этого он должен не терять навык радоваться своим достижениям и успехам, пусть даже и небольшим. «Тогда будет меньше шансов прибегать к опасным суррогатам удовольствия — спиртному, курению и другим вредным привычкам, которые лишь отнимают время или здоровье», — резюмировал врач-психиатр.
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