ФСБ пресекла поставки поддельного масла свердловским школьникам

На Среднем Урале пресекли поставки поддельной молочки детям Фото: Анна Майорова © URA.RU

Управление ФСБ России по Свердловской области совместно с отделом экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД по Екатеринбургу пресекли поставку поддельного масла, сыра и творога в лечебные и дошкольные образовательные организации Среднего Урала. Об этом URA.RU рассказал информированный источник.

«В пятницу (16 июня) ФСБ и полиция провели обыски в офисах, куда с 2016 года поставлялось поддельное масло, сыр, творог и другая молочная продукция. Далее товар направлялся в лечебные и дошкольные образовательные организации Свердловской области», сказал собеседник агентства. Производители наносили на товар маркировки, которые не соответствовали реальному качеству продуктов. Под видом натурального сливочного масла в заведения региона поставлялся спред.

С самого начала махинаций обвиняемые поставили поддельную продукцию на сумму более 300 млн рублей. В настоящее время силовиками проводятся дополнительные проверки.

В пресс-службе УФСБ России по Свердловской области подтвердили информацию о найденной поддельной продукции. «По данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело по мошенничеству, совершенное в особо крупном размере», — отметили в ведомстве. Правонарушителям грозит до десяти лет лишения свободы

Ранее URA.RU писало, что в Екатеринбурге выявили поддельное масло, произведенное в Краснодарском крае. Некачественная продукция производителя подлежит изъятию из оборота.