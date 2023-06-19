ФСБ пресекла поставки поддельного масла свердловским школьникам

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УРАЛТЕСТ. Результаты тестирования молока. Екатеринбург, молоко, тестирование, лаборатория, молочная продукция
На Среднем Урале пресекли поставки поддельной молочки детям Фото:

Управление ФСБ России по Свердловской области совместно с отделом экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД по Екатеринбургу пресекли поставку поддельного масла, сыра и творога в лечебные и дошкольные образовательные организации Среднего Урала. Об этом URA.RU рассказал информированный источник.

«В пятницу (16 июня) ФСБ и полиция провели обыски в офисах, куда с 2016 года поставлялось поддельное масло, сыр, творог и другая молочная продукция. Далее товар направлялся в лечебные и дошкольные образовательные организации Свердловской области», сказал собеседник агентства. Производители наносили на товар маркировки, которые не соответствовали реальному качеству продуктов. Под видом натурального сливочного масла в заведения региона поставлялся спред.

С самого начала махинаций обвиняемые поставили поддельную продукцию на сумму более 300 млн рублей. В настоящее время силовиками проводятся дополнительные проверки.

В пресс-службе УФСБ России по Свердловской области подтвердили информацию о найденной поддельной продукции. «По данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело по мошенничеству, совершенное в особо крупном размере», — отметили в ведомстве. Правонарушителям грозит до десяти лет лишения свободы

Ранее URA.RU писало, что в Екатеринбурге выявили поддельное масло, произведенное в Краснодарском крае. Некачественная продукция производителя подлежит изъятию из оборота.

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Управление ФСБ России по Свердловской области совместно с отделом экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД по Екатеринбургу пресекли поставку поддельного масла, сыра и творога в лечебные и дошкольные образовательные организации Среднего Урала. Об этом URA.RU рассказал информированный источник. «В пятницу (16 июня) ФСБ и полиция провели обыски в офисах, куда с 2016 года поставлялось поддельное масло, сыр, творог и другая молочная продукция. Далее товар направлялся в лечебные и дошкольные образовательные организации Свердловской области», сказал собеседник агентства. Производители наносили на товар маркировки, которые не соответствовали реальному качеству продуктов. Под видом натурального сливочного масла в заведения региона поставлялся спред. С самого начала махинаций обвиняемые поставили поддельную продукцию на сумму более 300 млн рублей. В настоящее время силовиками проводятся дополнительные проверки. В пресс-службе УФСБ России по Свердловской области подтвердили информацию о найденной поддельной продукции. «По данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело по мошенничеству, совершенное в особо крупном размере», — отметили в ведомстве. Правонарушителям грозит до десяти лет лишения свободы Ранее URA.RU писало, что в Екатеринбурге выявили поддельное масло, произведенное в Краснодарском крае. Некачественная продукция производителя подлежит изъятию из оборота.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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