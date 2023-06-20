T-online: Германия в шоке от контрнаступления Украины

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ВСУ все тяжелее даются бои, заявил Кристиан Меллинг Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Германия переживает шок из-за неудачного контрнаступления Украины. Об этом заявил директор по исследованиям Германского совета по международным отношениям в Берлине Кристиан Меллинг.

«В настоящее время Германия переживает шок. Вокруг этого контрнаступления существует ажиотаж, который также сопровождается унынием. Отчасти мы предполагаем, что оно будет все равно не получится», — рассказал Меллинг. Его слова приводит немецкий портал T-online в своем материале. Он уточнил, что сейчас Украине бои даются еще тяжелее, чем год назад.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал погоду и оборону ВС РФ причиной провала наступления ВСУ, передает Life. Британский эксперт Ричард Кепл призвал готовиться к поражению ВСУ при наступлении, пишет «Федеральное агентство новостей».

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Германия переживает шок из-за неудачного контрнаступления Украины. Об этом заявил директор по исследованиям Германского совета по международным отношениям в Берлине Кристиан Меллинг. «В настоящее время Германия переживает шок. Вокруг этого контрнаступления существует ажиотаж, который также сопровождается унынием. Отчасти мы предполагаем, что оно будет все равно не получится», — рассказал Меллинг. Его слова приводит немецкий портал T-online в своем материале. Он уточнил, что сейчас Украине бои даются еще тяжелее, чем год назад. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал погоду и оборону ВС РФ причиной провала наступления ВСУ, передает Life. Британский эксперт Ричард Кепл призвал готовиться к поражению ВСУ при наступлении, пишет «Федеральное агентство новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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