ВС РФ отбили наступление ВСУ, уничтожив 17 танков

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Мариуполь в период вывода гражданских лиц с завода Азовсталь. ДНР/Украина, война, сво, последствия войны, сгоревший танк, подбитый танк
Российские силы отбили попытку наступления ВСУ на южно-донецком направлении, подчеркнул Олег Чехов Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российская группировка «Восток» отбросила Вооруженные силы Украины (ВСУ) на южно-донецком направлении, уничтожив 17 танков. Тем самым ВС РФ отбили попытку контрнаступления. Об этом рассказал начальник пресс-центра группировки Олег Чехов.

«На южно-донецком направлении <…> „Восток“ пресечена попытка противника перейти в наступление. При поддержке артиллерии и авиации уничтожено 13 танков в районе Привольного и Нескучного», — подчеркнул Олег Чехов в беседе с РИА Новости. Кроме того он уточнил, что помимо танков в данном направлении были уничтожены две боевые пехотные машины, а также шесть бронеавтомобилей. Еще один танк, а также личный украинский состав уничтожены в районе Новоайдаровки.

Украина начала свое контрнаступление 4 июня. Это обернулось крахом для ВСУ, отмечают военкоры.

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Российская группировка «Восток» отбросила Вооруженные силы Украины (ВСУ) на южно-донецком направлении, уничтожив 17 танков. Тем самым ВС РФ отбили попытку контрнаступления. Об этом рассказал начальник пресс-центра группировки Олег Чехов. «На южно-донецком направлении <…> „Восток“ пресечена попытка противника перейти в наступление. При поддержке артиллерии и авиации уничтожено 13 танков в районе Привольного и Нескучного», — подчеркнул Олег Чехов в беседе с РИА Новости. Кроме того он уточнил, что помимо танков в данном направлении были уничтожены две боевые пехотные машины, а также шесть бронеавтомобилей. Еще один танк, а также личный украинский состав уничтожены в районе Новоайдаровки. Украина начала свое контрнаступление 4 июня. Это обернулось крахом для ВСУ, отмечают военкоры.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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