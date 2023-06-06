ВС РФ отбили наступление ВСУ, уничтожив 17 танков

Российская группировка «Восток» отбросила Вооруженные силы Украины (ВСУ) на южно-донецком направлении, уничтожив 17 танков. Тем самым ВС РФ отбили попытку контрнаступления. Об этом рассказал начальник пресс-центра группировки Олег Чехов.
«На южно-донецком направлении <…> „Восток“ пресечена попытка противника перейти в наступление. При поддержке артиллерии и авиации уничтожено 13 танков в районе Привольного и Нескучного», — подчеркнул Олег Чехов в беседе с РИА Новости. Кроме того он уточнил, что помимо танков в данном направлении были уничтожены две боевые пехотные машины, а также шесть бронеавтомобилей. Еще один танк, а также личный украинский состав уничтожены в районе Новоайдаровки.
Украина начала свое контрнаступление 4 июня. Это обернулось крахом для ВСУ, отмечают военкоры.
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