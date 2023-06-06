ВС РФ отбили наступление ВСУ, уничтожив 17 танков

06 июня 2023 в 07:14 Размер текста - 17 +

Российские силы отбили попытку наступления ВСУ на южно-донецком направлении, подчеркнул Олег Чехов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российская группировка «Восток» отбросила Вооруженные силы Украины (ВСУ) на южно-донецком направлении, уничтожив 17 танков. Тем самым ВС РФ отбили попытку контрнаступления. Об этом рассказал начальник пресс-центра группировки Олег Чехов. «На южно-донецком направлении <…> „Восток“ пресечена попытка противника перейти в наступление. При поддержке артиллерии и авиации уничтожено 13 танков в районе Привольного и Нескучного», — подчеркнул Олег Чехов в беседе с РИА Новости. Кроме того он уточнил, что помимо танков в данном направлении были уничтожены две боевые пехотные машины, а также шесть бронеавтомобилей. Еще один танк, а также личный украинский состав уничтожены в районе Новоайдаровки. Украина начала свое контрнаступление 4 июня. Это обернулось крахом для ВСУ, отмечают военкоры.

Российская группировка «Восток» отбросила Вооруженные силы Украины (ВСУ) на южно-донецком направлении, уничтожив 17 танков. Тем самым ВС РФ отбили попытку контрнаступления. Об этом рассказал начальник пресс-центра группировки Олег Чехов. «На южно-донецком направлении <…> „Восток“ пресечена попытка противника перейти в наступление. При поддержке артиллерии и авиации уничтожено 13 танков в районе Привольного и Нескучного», — подчеркнул Олег Чехов в беседе с РИА Новости. Кроме того он уточнил, что помимо танков в данном направлении были уничтожены две боевые пехотные машины, а также шесть бронеавтомобилей. Еще один танк, а также личный украинский состав уничтожены в районе Новоайдаровки. Украина начала свое контрнаступление 4 июня. Это обернулось крахом для ВСУ, отмечают военкоры.