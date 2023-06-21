Свердловчане смогут сутки бесплатно ездить на автобусах. Фото

Жители Ивделя смогут бесплатно ездить на автобусах во время фестиваля «Белые ночи»

22 июня 2023 в 03:10 Размер текста - 17 +

Во время первого дня «Белых ночей» ивдельчане смогут бесплатно сутки ездить на автобусах Фото: Размик Закарян © URA.RU В Ивделе (Свердловская область) в первый день фестиваля «Белые ночи», 24 июня, местные жители смогут бесплатно ездить на автобусах по микрорайонам города. В горадминистрации сообщили, что воспользоваться бесплатным проездом жители смогут до 22:30. «Во время „Белых ночей“, 24 июня, жители Ивделя смогут бесплатно передвигаться на автобусах. Транспорт будет курсировать до 22:30, также им смогут воспользоваться и гости города», — написала пресс-служба мэрии Ивделя в соцсети «ВКонтакте». VII межрегиональный фестиваль «Белые ночи» пройдет в Ивделе 24 и 25 июня. Участниками фестиваля, как отметили в мэрии, будут местные жители и гости из городов Свердловской области и ХМАО. На фестивале пройдут мастер-классы, концерт, дискотека и различные экскурсии. Все мероприятия состоятся на городской площади. Программа фестиваля Фото: сообщество мэрии Ивделя в соцсети «ВКонтакте» Расписание рейсов на 24 июня в Ивделе Фото: сообщество мэрии Ивделя в соцсети «ВКонтакте»

В Ивделе (Свердловская область) в первый день фестиваля «Белые ночи», 24 июня, местные жители смогут бесплатно ездить на автобусах по микрорайонам города. В горадминистрации сообщили, что воспользоваться бесплатным проездом жители смогут до 22:30. «Во время „Белых ночей“, 24 июня, жители Ивделя смогут бесплатно передвигаться на автобусах. Транспорт будет курсировать до 22:30, также им смогут воспользоваться и гости города», — написала пресс-служба мэрии Ивделя в соцсети «ВКонтакте». VII межрегиональный фестиваль «Белые ночи» пройдет в Ивделе 24 и 25 июня. Участниками фестиваля, как отметили в мэрии, будут местные жители и гости из городов Свердловской области и ХМАО. На фестивале пройдут мастер-классы, концерт, дискотека и различные экскурсии. Все мероприятия состоятся на городской площади.