Клишас: режим КТО продолжает действовать в Москве

Андрей Клишас предупредил о сохранении КТО
новость из сюжетаМятеж Евгения Пригожина
Режим контртеррористической операции сохраняется на территории Москвы, гражданам следует продолжать соблюдать ограничения. Об этом заявил глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас.
«Режим КТО продолжает действовать. Поэтому все должны соблюдать установленные в законе ограничения», — написал Клишас у
На фоне вооруженного мятежа владельца частной армии Евгения Пригожина в Москве, Воронежской области и Подмосковье был введен режим контртеррористической операции. Там были отменены все массовые мероприятия.
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