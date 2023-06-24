Клишас: режим КТО продолжает действовать в Москве 25 июня 2023 в 00:30 Размер текста - 17 + Андрей Клишас предупредил о сохранении КТО Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Мятеж Евгения Пригожина Режим контртеррористической операции сохраняется на территории Москвы, гражданам следует продолжать соблюдать ограничения. Об этом заявил глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас. «Режим КТО продолжает действовать. Поэтому все должны соблюдать установленные в законе ограничения», — написал Клишас у себя в telegram-канале. На фоне вооруженного мятежа владельца частной армии Евгения Пригожина в Москве, Воронежской области и Подмосковье был введен режим контртеррористической операции. Там были отменены все массовые мероприятия. Режим контртеррористической операции сохраняется на территории Москвы, гражданам следует продолжать соблюдать ограничения. Об этом заявил глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас. «Режим КТО продолжает действовать. Поэтому все должны соблюдать установленные в законе ограничения», — написал Клишас у себя в telegram-канале. На фоне вооруженного мятежа владельца частной армии Евгения Пригожина в Москве, Воронежской области и Подмосковье был введен режим контртеррористической операции. Там были отменены все массовые мероприятия. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям