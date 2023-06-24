24 июня 2023

Клишас: режим КТО продолжает действовать в Москве

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Сенатор Андрей Клишас на прессконференции в МИА "Россия сегодня"., клишас андрей
Андрей Клишас предупредил о сохранении КТО Фото:
новость из сюжета
Мятеж Евгения Пригожина

Режим контртеррористической операции сохраняется на территории Москвы, гражданам следует продолжать соблюдать ограничения. Об этом заявил глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас.

«Режим КТО продолжает действовать. Поэтому все должны соблюдать установленные в законе ограничения», — написал Клишас у себя в telegram-канале.

На фоне вооруженного мятежа владельца частной армии Евгения Пригожина в Москве, Воронежской области и Подмосковье был введен режим контртеррористической операции. Там были отменены все массовые мероприятия.

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Режим контртеррористической операции сохраняется на территории Москвы, гражданам следует продолжать соблюдать ограничения. Об этом заявил глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас. «Режим КТО продолжает действовать. Поэтому все должны соблюдать установленные в законе ограничения», — написал Клишас у себя в telegram-канале. На фоне вооруженного мятежа владельца частной армии Евгения Пригожина в Москве, Воронежской области и Подмосковье был введен режим контртеррористической операции. Там были отменены все массовые мероприятия.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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