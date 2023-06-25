Челябинские бойцы провели тест-драйв автомобиля УАЗ. Видео

26 июня 2023 в 10:16 Размер текста - 17 +

Автомобиль поможет бойцам достигать поставленных целей на фронте Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Бойцы на фронте провели тест-драйв автомобиля УАЗ из Челябинска. Как сообщил URA.RU лидер регисполкома Народного фронта (ОНФ) Денис Рыжий, машина поможет при смене военнослужащих на боевых постах. «Южноуральские бойцы получили в распоряжение автомобиль УАЗ, который мы передали им вместе с гуманитарным грузом. Ребята провели тест-драйв фронтовой «буханки», — рассказал URA.RU Рыжий. Военнослужащие сняли видео, чтобы показать, как автомобиль преодолевает бездорожье. Кроме задачи по смене боевых постов, машину используют для подвоза имущества на передовую. Бойцы поблагодарили предпринимателя Драстамата Арутюняна, который отдал автомобиль на фронт. В июне другой предприниматель приобрел и направил бойцам с сопровождающими ОНФ разведывательный внедорожник.

Бойцы на фронте провели тест-драйв автомобиля УАЗ из Челябинска. Как сообщил URA.RU лидер регисполкома Народного фронта (ОНФ) Денис Рыжий, машина поможет при смене военнослужащих на боевых постах. «Южноуральские бойцы получили в распоряжение автомобиль УАЗ, который мы передали им вместе с гуманитарным грузом. Ребята провели тест-драйв фронтовой «буханки», — рассказал URA.RU Рыжий. Военнослужащие сняли видео, чтобы показать, как автомобиль преодолевает бездорожье. Кроме задачи по смене боевых постов, машину используют для подвоза имущества на передовую. Бойцы поблагодарили предпринимателя Драстамата Арутюняна, который отдал автомобиль на фронт. В июне другой предприниматель приобрел и направил бойцам с сопровождающими ОНФ разведывательный внедорожник.