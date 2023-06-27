27 июня 2023

Куйвашев отменил карантин по опасной болезни под Екатеринбургом

В Полевском в СНТ «Дружба-2» отменили карантин по бешенству
© Служба новостей «URA.RU»
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Полигон для сжигания боровских куриц и корма. Тюмень, пожар, въезд запрещен, огонь, карантин, въезд закрыт
Карантин в СНТ объявляли из-за выявленного случая бешенства у лисы Фото:

На территории садового товарищества «Дружба-2» в Полевском (Свердловская область) снят карантин по бешенству. Соответствующий указ подписал губернатор региона Евгений Куйвашев, сообщили в мэрии уральского города.

«В СНТ „Дружба-2“ отменен карантин по бешенству. Распоряжение подписал губернатор Евгений Куйвашев», — пишет пресс-служба Полевского в telegram-канале.

СНТ «Дружба-2» закрывали на карантин из-за выявленного случая бешенства у дикой лисы. Труп лесного хищника обнаружили на садовом участке.

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На территории садового товарищества «Дружба-2» в Полевском (Свердловская область) снят карантин по бешенству. Соответствующий указ подписал губернатор региона Евгений Куйвашев, сообщили в мэрии уральского города. «В СНТ „Дружба-2“ отменен карантин по бешенству. Распоряжение подписал губернатор Евгений Куйвашев», — пишет пресс-служба Полевского в telegram-канале. СНТ «Дружба-2» закрывали на карантин из-за выявленного случая бешенства у дикой лисы. Труп лесного хищника обнаружили на садовом участке.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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