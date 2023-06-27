Куйвашев отменил карантин по опасной болезни под Екатеринбургом

Карантин в СНТ объявляли из-за выявленного случая бешенства у лисы
На территории садового товарищества «Дружба-2» в Полевском (Свердловская область) снят карантин по бешенству. Соответствующий указ подписал губернатор региона Евгений Куйвашев, сообщили в мэрии уральского города.
«В СНТ „Дружба-2“ отменен карантин по бешенству. Распоряжение подписал губернатор Евгений Куйвашев», — пишет пресс-служба Полевского в telegram-канале.
СНТ «Дружба-2» закрывали на карантин из-за выявленного случая бешенства у дикой лисы. Труп лесного хищника обнаружили на садовом участке.
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