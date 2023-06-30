В Екатеринбурге скончался преподаватель УрФУ

Сергей Сизый скончался 30 июня
В Екатеринбурге скончался преподаватель Уральского федерального университета (УрФУ) Сергей Сизый. Об этом сообщили в сообществе Института естественных наук и математики (ИЕНиМ) УрФУ в соцсети «ВКонтакте».
«Печальная новость, 30 июня не стало Сергея Сизого. Светлая память!» — сообщили в сообществе ИЕНиМ УрФУ в соцсети.
В комментариях Инга Новикова с трепетом отзывается об ужасной новости. «Умнейший преподаватель, порядочный и позитивный человек. Очень большая потеря для университета и кафедры», — написала Новикова.
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