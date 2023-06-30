30 июня 2023

В Екатеринбурге скончался преподаватель УрФУ

© Служба новостей «URA.RU»
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Прощание с военным, погибшим на Украине. Белозерский район, поминки, смерть, свеча памяти, похороны, искуственные цветы
Сергей Сизый скончался 30 июня Фото:

В Екатеринбурге скончался преподаватель Уральского федерального университета (УрФУ) Сергей Сизый. Об этом сообщили в сообществе Института естественных наук и математики (ИЕНиМ) УрФУ в соцсети «ВКонтакте».

«Печальная новость, 30 июня не стало Сергея Сизого. Светлая память!» — сообщили в сообществе ИЕНиМ УрФУ в соцсети.

В комментариях Инга Новикова с трепетом отзывается об ужасной новости. «Умнейший преподаватель, порядочный и позитивный человек. Очень большая потеря для университета и кафедры», — написала Новикова.

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В Екатеринбурге скончался преподаватель Уральского федерального университета (УрФУ) Сергей Сизый. Об этом сообщили в сообществе Института естественных наук и математики (ИЕНиМ) УрФУ в соцсети «ВКонтакте». «Печальная новость, 30 июня не стало Сергея Сизого. Светлая память!» — сообщили в сообществе ИЕНиМ УрФУ в соцсети. В комментариях Инга Новикова с трепетом отзывается об ужасной новости. «Умнейший преподаватель, порядочный и позитивный человек. Очень большая потеря для университета и кафедры», — написала Новикова.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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