03 июля 2023

В Екатеринбурге цены на посуточную аренду квартир выросли на 10%

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Екатеринбурга, здания, виды екатеринбурга
Средняя цена на суточную аренду квартир в Екатеринбурге около 3,4 тысячи рублей Фото:

В Екатеринбурге стоимость суточной аренды квартир в среднем за год увеличилась на 10%. Об этом заявил генеральный директор сервиса онлайн-бронирования жилья «Суточно.ру» Юрий Кузнецов.

«Средняя стоимость посуточной аренды в Екатеринбурге летом составила около 3,4 тысячи рублей за сутки. Прирост цены за год составил 10%», — передает слова Юрия Кузнецова «Коммерсант-Урал».

При этом, если сравнивать данные по суточной аренде квартир в Екатеринбурге в июне этого года и прошлого, то прирост составил около 16% — цена была на уровне 2,1 тысячи рублей. По словам руководителя направления краткосрочной аренды «Авито Недвижимости» Артема Кромочкина, летом традиционно спрос и цены на аренду недвижимости посуточно повышаются.

Ранее URA.RU сообщало, что с начала 2023 года средняя стоимость квадратного метра в квартирах на вторичном рынке Екатеринбурга выросла на 4,9%. Агентство готовило подробный материал с картой цен на недвижимость.

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В Екатеринбурге стоимость суточной аренды квартир в среднем за год увеличилась на 10%. Об этом заявил генеральный директор сервиса онлайн-бронирования жилья «Суточно.ру» Юрий Кузнецов. «Средняя стоимость посуточной аренды в Екатеринбурге летом составила около 3,4 тысячи рублей за сутки. Прирост цены за год составил 10%», — передает слова Юрия Кузнецова «Коммерсант-Урал». При этом, если сравнивать данные по суточной аренде квартир в Екатеринбурге в июне этого года и прошлого, то прирост составил около 16% — цена была на уровне 2,1 тысячи рублей. По словам руководителя направления краткосрочной аренды «Авито Недвижимости» Артема Кромочкина, летом традиционно спрос и цены на аренду недвижимости посуточно повышаются. Ранее URA.RU сообщало, что с начала 2023 года средняя стоимость квадратного метра в квартирах на вторичном рынке Екатеринбурга выросла на 4,9%. Агентство готовило подробный материал с картой цен на недвижимость.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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