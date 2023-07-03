В Екатеринбурге цены на посуточную аренду квартир выросли на 10%

В Екатеринбурге стоимость суточной аренды квартир в среднем за год увеличилась на 10%. Об этом заявил генеральный директор сервиса онлайн-бронирования жилья «Суточно.ру» Юрий Кузнецов.
«Средняя стоимость посуточной аренды в Екатеринбурге летом составила около 3,4 тысячи рублей за сутки. Прирост цены за год составил 10%», — передает слова Юрия Кузнецова «Коммерсант-Урал».
При этом, если сравнивать данные по суточной аренде квартир в Екатеринбурге в июне этого года и прошлого, то прирост составил около 16% — цена была на уровне 2,1 тысячи рублей. По словам руководителя направления краткосрочной аренды «Авито Недвижимости» Артема Кромочкина, летом традиционно спрос и цены на аренду недвижимости посуточно повышаются.
Ранее URA.RU сообщало, что с начала 2023 года средняя стоимость квадратного метра в квартирах на вторичном рынке Екатеринбурга выросла на 4,9%. Агентство готовило подробный материал с картой цен на недвижимость.
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