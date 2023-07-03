Житель Челябинска забил до смерти битой случайную знакомую

Подсудимому назначено 8 лет лишения свободы с отбыванием исправительной колонии особого режима Фото: Валентина Свистунова © URA.RU

В Челябинске вынесен приговор местному жителю, забившему до смерти битой случайную знакомую. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

«Курчатовский районный суд города Челябинска вынес приговор по уголовному делу в отношении ранее судимого местного жителя. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением предметов, используемых в качестве оружия)», — сообщили в пресс-службе.

В суде было установлено, что подсудимый в ноябре 2020 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры избил потерпевшую. Кулаками и деревянной битой он нанес ей не менее 63 ударов, от которых потерпевшая скончалась.

Тело женщины злоумышленник перенес в спальню. Через два дня он нанял мужчину, чтобы тот за денежное вознаграждение вынес из квартиры завернутый в покрывало труп. Этот гражданин и рассказал полицейским о произошедшем и указал, где находится тело.

В судебном заседании мужчина вину полностью признал и пояснил, что познакомился с потерпевшей на улице за несколько часов до совершения преступления, предложил выпить. В дальнейшем женщина отказалась проживать с ним совместно, оскорбив его, что и послужило поводом для совершения преступления. Судом мужчине назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием исправительной колонии особого режима. Приговор еще не вступил в законную силу.