Крысы оккупировали контейнерную площадку (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жителей Челябинска напугала стая крыс, бегающая по контейнерной площадке в центре города. Очевидцы прислали URA.RU видео, на котором насчитали около десятка грызунов.

«Шли сегодня мимо дома №1 по улице Набережная, там штук десять крыс, ужасно просто. Жители напуганы, обходят это место стороной. Возле мусорки чисто, но пахнет», — рассказали URA.RU очевидцы.

По информации сайта «Дом.МинЖКХ» данным домом управляет Товарищество собственников недвижимости (ТСН) «Набережная-1». На запрос URA.RU к моменту публикации новости в ТСН не ответили.

Ранее стало известно, что мусорку в центре Челябинска атаковали крысы. В управляющей компании заявили, что уличное пространство было обработано от крыс буквально неделю назад, а грызуны, вероятнее всего, пришли из местных гаражей, где питались запасами на зиму.