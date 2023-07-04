04 июля 2023

Челябинцев напугала стая крыс. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Мусорные кучи. Челябинск, мусорные контейнеры, помойка, мусорка
Крысы оккупировали контейнерную площадку (фото из архива) Фото:

Жителей Челябинска напугала стая крыс, бегающая по контейнерной площадке в центре города. Очевидцы прислали URA.RU видео, на котором насчитали около десятка грызунов.

«Шли сегодня мимо дома №1 по улице Набережная, там штук десять крыс, ужасно просто. Жители напуганы, обходят это место стороной. Возле мусорки чисто, но пахнет», — рассказали URA.RU очевидцы.

По информации сайта «Дом.МинЖКХ» данным домом управляет Товарищество собственников недвижимости (ТСН) «Набережная-1». На запрос URA.RU к моменту публикации новости в ТСН не ответили.

Ранее стало известно, что мусорку в центре Челябинска атаковали крысы. В управляющей компании заявили, что уличное пространство было обработано от крыс буквально неделю назад, а грызуны, вероятнее всего, пришли из местных гаражей, где питались запасами на зиму.

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Жителей Челябинска напугала стая крыс, бегающая по контейнерной площадке в центре города. Очевидцы прислали URA.RU видео, на котором насчитали около десятка грызунов. «Шли сегодня мимо дома №1 по улице Набережная, там штук десять крыс, ужасно просто. Жители напуганы, обходят это место стороной. Возле мусорки чисто, но пахнет», — рассказали URA.RU очевидцы. По информации сайта «Дом.МинЖКХ» данным домом управляет Товарищество собственников недвижимости (ТСН) «Набережная-1». На запрос URA.RU к моменту публикации новости в ТСН не ответили. Ранее стало известно, что мусорку в центре Челябинска атаковали крысы. В управляющей компании заявили, что уличное пространство было обработано от крыс буквально неделю назад, а грызуны, вероятнее всего, пришли из местных гаражей, где питались запасами на зиму.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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