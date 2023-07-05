Мужчина пропал 4 июля 2023 года (архивное фото)
В городе Верещагино (Пермский край) пропал 26-летний мужчина. Он ушел из дома 4 июля 2023 года, сообщает поисковый отряд «Регион 59 — поиск пропавших людей».
«Устанавливается местонахождение. Старков Иван Александрович, 26 лет, г. Верещагино. Ушел из дома 4 июля 2023 года около 23:00. С тех пор его местонахождение неизвестно», — сообщает поисковый отряд в своей группе в соцсети «ВКонтакте».
Приметы: рост 170 сантиметров, голубые глаза, волосы светло-русые, худощавого телосложения. Был одет в темно-синюю куртку с капюшоном, черные кроссовки и штаны, зеленая футболка с белым логотипом «UFC».
Мужчина ушел из дома в Верещагино и пропал
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