В Пермском крае мужчина ушел из дома и пропал. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Разное. Курган , горе, безработица, одиночество, печаль, мужчина, безработный
Мужчина пропал 4 июля 2023 года (архивное фото) Фото:

В городе Верещагино (Пермский край) пропал 26-летний мужчина. Он ушел из дома 4 июля 2023 года, сообщает поисковый отряд «Регион 59 — поиск пропавших людей».

«Устанавливается местонахождение. Старков Иван Александрович, 26 лет, г. Верещагино. Ушел из дома 4 июля 2023 года около 23:00. С тех пор его местонахождение неизвестно», — сообщает поисковый отряд в своей группе в соцсети «ВКонтакте».

Приметы: рост 170 сантиметров, голубые глаза, волосы светло-русые, худощавого телосложения. Был одет в темно-синюю куртку с капюшоном, черные кроссовки и штаны, зеленая футболка с белым логотипом «UFC».

Мужчина ушел из дома в Верещагино и пропал
Мужчина ушел из дома в Верещагино и пропал

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В городе Верещагино (Пермский край) пропал 26-летний мужчина. Он ушел из дома 4 июля 2023 года, сообщает поисковый отряд «Регион 59 — поиск пропавших людей». «Устанавливается местонахождение. Старков Иван Александрович, 26 лет, г. Верещагино. Ушел из дома 4 июля 2023 года около 23:00. С тех пор его местонахождение неизвестно», — сообщает поисковый отряд в своей группе в соцсети «ВКонтакте». Приметы: рост 170 сантиметров, голубые глаза, волосы светло-русые, худощавого телосложения. Был одет в темно-синюю куртку с капюшоном, черные кроссовки и штаны, зеленая футболка с белым логотипом «UFC».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...